Воскресенье, 14 июня 2020

Задержанный в ходе спецоперации в Тбилиси 12 июня гражданин России планировал убийство журналиста телеканала “Мтавари архи” Георгия Габунии, заявил на брифинге гендиректор телеканала Ника Гварамия.

Задержанного зовут Васамбек Бадриевич Боков, он родился в Ингушетии 21 декабря 1982 года. По словам Гварамии, Бокова задержали по другой причине, но грузинским властям стало известно о готовящемся убийстве от украинских правоохранительных органов. Он уточнил, что расследование на Украине началось, после того как украинским правохранителям стало известно, что гражданин этой страны, этнический чеченец, находясь там, координировал операцию по убийству Габунии. “Это управлялось с территории России – в частности, из Чеченской республики”, – отметил гендиректор “Мтавари архи”.

Гварамия утверждает, что Боков планировал убить Габунию по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова и его задание в Тбилиси выполняла “спецгруппа”. По словам Гварамии, за Габунией несколько месяцев велось наблюдение – за ним следили сразу несколько человек.

Позже в Службе госбезопасности Грузии (СГБ) подтвердили, что Бокова задержали в рамках расследования уголовного дела “по факту подготовки к преднамеренному убийству”.

“Непрерывно велся оперативный контроль за обвиняемым В. Б. и связанными с ним лицами. В результате было выявлено еще одно преступление – приобретение / хранение и использование поддельных документов”, – заявляют в СГБ. В спецслужбе отметили, что благодаря задержанию Бокова по обвинению в подделке документов “было предотвращено более тяжкое преступление”.

Гварамия добавил, что, по данным источников в контртеррористической службе, готовившееся покушение “напрямую связано” с высказываниями Габунии о Владимире Путине в эфире телеканала “Рустави-2″.

Гварамия призвал украинских и грузинских правоохранителей “обнародовать как можно больше информации” о подготовке покушения на Габунию.

Бокова задержали 12 июня в ходе контртеррористической операции на улице Кавтарадзе в спальном районе Тбилиси. Изначально сообщалось о задержании этнического чеченца, снимавшего там квартиру.

В понедельник Тбилисский городской суд отправил Бокова под стражу.

Следствие считает,что Боков распространял ложную информацию о себе: он говорил, что занимался бизнесом, хотя в действительности был занят “другой деятельностью”.

7 июля прошлого года, в разгар протестов против оккупации Россией грузинских территорий, Габуния, который в то время вел итоговую программу “Постскриптум” на телеканале “Рустави-2″, начал выпуск с того, что обматерил Владимира Путина. После этого эфира журналисту стали поступать угрозы.

Кадыров тогда назвал Габунию “мразью и подонком” и призвал возбудить против него уголовное дело. “В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил”, – написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.