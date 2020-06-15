Понедельник, 15 июня 2020

В Среднеуральске Свердловской области схиигумен Сергий (Романов), запрещенный к служению, захватил местный женский монастырь, настоятелем которого он ранее являлся. Как сообщает 66.ru, к охране монастыря привлечены “казаки”.

На территорию монастыря допускают только паломников. Съемочной группе 66.ru “настоятельно рекомендовали” покинуть территорию, а когда те отказались, “корреспондентов окружили крепкие мужчины, которые вынудили их уехать”.

Схиигумен Сергий находится в монастыре и вернулся к служению, несмотря на то что Екатеринбургская епархия объявила таинства, совершаемые им, недействительными.

Как сообщил журналист и соратник схиигумена Всеволод Могучев, на территорию монастыря не допустили также представителя Екатеринбургской епархии священника Георгия (Викторова), приехавшего для отправления треб. Ему навстречу вышли верующие, которые дали понять, что “не настроены слушать чужие распоряжения”.

“Он (о. Георгий. – Ред.) решил забрать с собой игуменью Варвару (Крыгину), которая почему-то решила, что ей якобы что-то угрожает, хотя она с этими людьми прожила много лет”, – рассказал Могучев. По его словам, соратники Сергия опасаются “провокаций” и замены схиигумена на лояльного митрополиту священника.

В Екатеринбургской епархии признали, что утратили контроль над монастырем. Там заявили, что Сергий самостоятельно устранил от управления игуменью – “главное должностное духовное лицо в женском монастыре”, назначенную решением Священного синода в 2005 году. “В связи с этим священник Георгий Викторов был назначен в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы”, – сообщили в пресс-службе епархии. Викторов назначен помощником старшего священника, уточняет Znak.com.

В апреле епархия запретила Сергию проповедовать и делать публичные высказывания, после того как он выступил в монастыре с антисемитской речью. Он отрицал пандемию коронавируса и обвинил “богоборческие власти” в закрытии храмов. “Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы – выселить их по выбору в республику Биробиджан, или на остров Мартиника, или на осторов Спиналонга”, – сказал он.

В конце мая епархия запретила схиигумена в служении и предписала ему отправиться в Иоанно-Богословский мужской скит монастыря Святых царственных страстотерпцев. В видеообращениик к патриарху Кириллу Сергий отказался подчиниться решению епархии и остался в Среднеуральском монастыре. “Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией”, – сказал он.

15 июня должен был состояться церковный суд над Сергием. Однако решение не было вынесено, поскольку, как сообщили в епархии, схиигумен, “зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу”. Следующее заседание церковного суда назначено на 26 июня.

Сергий получил известность как лидер секты “царебожников”, считающих Мессией императора Николая II, и духовник бывшего крымского прокурора, депутата Госдумы Натальи Поклонской.