Понедельник, 15 июня 2020

Пикет Кирилла Имашева. Фото: телеграм-канал “Прямое действие”

В Перми у здания Ленинского райсуда, где проходят слушания по делу о “чучеле Путина”, задержали троих активистов, проводивших одиночные пикеты, сообщает “МБХ-медиа”. Схвачены координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Ухов, глава регионального отделения “Другой России” Кирилл Имашев и Сергей Федоов.

Ухов стоял с плакатом “Эксперты ПГНИУ (Пермского госуниверситета. – Ред.) учат врать”, Имашев держал плакат “Дело куклы Путина – позор Перми!”. По словам Ухова, Федотова задержали за отсутствие перчаток; сам он был в перчатках и в маске. Задержание Ухова полицейские мотивировали тем, что “одиночные пикеты запрещены”.

Задержанных доставили в отдел полиции № 6 (по Ленинскому району) и составили на них протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Им грозит штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Активисты решили провести одиночные пикеты у суда, после того как никого из них не допустили на заседание в качестве слушателей, сообщается в телеграм-канале “Прямое действие”.

На заседании 16 июня были допрошены эксперты Пермского госуниверситета, которые проводили комплексную психолого-лингвистическую и юридическую судебную экспертизу. Ее авторы – сотрудники университета Валерий Мишланов, Светлана Жданова, Лина Зарипова, Анна Печеркина и Николай Чудин. Они положительно ответили на три вопроса: было ли нарушение порядка, были ли у фигурантов мотивы политической ненависти, имел ли место преступный сговор.

“Зафиксированное в ролике “Спецназ задержал Путина” представление (сцена привязывания к столбу) причинило нравственный ущерб, нанесло оскорбление неопределенному множеству лиц – тем, в частности, кто на президентских выборах отдал свой голос В. В. Путину, кто поддерживает деятельность президента РФ и испытывает к нему искреннее уважение”, – считают эксперты. Они решили, что участники записи ролика действовали “по мотивам политической, идеологической вражды, а также по мотивам вражды в отношении социальной группы лиц – жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента РФ В. В. Путина”.

Дело поступило в суд 24 марта. Рассматривает его судья Сергей Сыров. Обвиняются трое активистов – Александр Шабарчин, Данила Васильев и член местного отделения Либертарианской партии Александр Котов. По части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц) им грозит до 7 лет.

В обвинительном заключении говорится, что фигуранты “действовали в составе группы лиц по предварительному сговору и совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу по мотивам политической, идеологической вражды, а также по мотивам вражды социальной группы – жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента РФ В.В. Путина”.

Манекен в маске Путина с табличной на груди “Военный преступник Пыня В. В.”, привязанный к столбу, появился в центре Перми 11 ноября 2018 года. 21 ноября на youtube-канале “Гроза Перми” был опубликован видеоролик “Спецназ задержал Путина”, в котором люди в форме силовиков задерживают человека в маске Путина, а затем привязывают манекен в такой же маске к столбу.

В день появления чучела Путина в том же месте задерживали Котова и его 17-летнего знакомого. Котов настаивал, что к акции не причастен, а задержали его, когда он, проходя мимо, решил снять чучело на видео. Котова и его товарища четыре часа продержали в ОП “Ленинский”, после чего освободили без оформления протоколов. 17-летнего молодого человека передали родителям.

12 ноября, на следующий день после акции, Шабарчина задержали как уклоняющегося от призыва. Ему вручили повестки в военкомат и к участковому, а 13 ноября освободили из полиции. Активист проходил медобследование в больнице, о чем своевременно известил военкомат.

Дело на Котова, Шабарчина и Васильева завели в январе. Речь в нем изначально, кроме акции с чучелом Путина, шла еще об одной акции – 30 декабря по Перми развесили “поздравительные” плакаты к Новому году с портретами Путина. “С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ”, – гласила надпись на одном из них. Рядом с плакатом, висящим на маленькой искусственной елке, стояла коробка с надписью “НДС 20%”.

У Шабарчина тогда же прошел обыск. В следственных действиях участвовали сотрудники полиции и ФСБ, у него изъяли телефон, компьютер и одежду, включая костюм Деда Мороза. “Дело в том, что один из вменяемых мне эпизодов – дело о том, как некий персонаж в костюме Деда Мороза и в маске Путина ставил на улице елочки и клал подарки, на которых было написано “НДС” и “пенсионная реформа”, – пояснял Шабарчин. После обыска Шабарчина доставили на допрос в краевой главк МВД, где спрашивали о “различных акциях и плакатах”. В итоге активиста отпустили под подписку о невыезде. Обыски прошли и у двух других подозреваемых по делу.

В декабре 2019 года обвинение по делу предъявили Котову