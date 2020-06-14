Воскресенье, 14 июня 2020

Просоветский митинг в Латвии. 1940 год

80-летие оккупации стран Балтии путинская Россия встречает без тени раскаяния, в реваншистском имперском угаре. В Думу внесен законопроект о реабилитации пакта Молотова – Риббентропа с его секретными протоколами. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР называют добровольным и законным.

14 июня 1940 года Советский Союз предъявил ультиматум Литве, а 16 июня – Латвии и Эстонии. Ссылаясь на якобы имевшие место провокации против расположенных в этих странах советских воинских контингентов, Москва потребовала разрешения на ввод неограниченных по численности контингентов советских войск на территорию стран Балтии и формирования новых, просоветских, правительств.

15 июня специальные отряды НКВД 15 июня напали на два латвийских пограничных поста, убили троих пограничников и двух гражданских и захватили в плен 10 пограничников и 27 гражданских лиц. Ультиматумы были приняты, поскольку после поражения Франции помощи жертвам агрессии ждать было неоткуда, и 15 июня советские войска были введены в Литву, а 17 июня – в Латвию и Эстонию. Только в Литве президент Антанас Сметона призвал отвергнуть ультиматум и оказать Красной Армии вооруженное сопротивление, но не был поддержан большинством членов правительства и вынужден был бежать в Германию.

Оккупация и аннексия стран Балтии в 1939-1940 годах наряду с войной против Финляндии – очевидные преступления Сталина. Тем не менее в России до сих пор не утихают споры по этому поводу, и немало историков и политиков воспроизводят советский тезис о “добровольности” присоединения Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем оккупация и аннексия прибалтийских республик и по форме, и по сути ничем не отличается от аншлюса Австрии нацистской Германией в марте 1938 года, от оккупации Чехословакии и аннексии (в виде протектората Богемия и Моравия) Чехии Германией в марте 1939 года и германской оккупации и аннексии (в виде протектората) Дании в апреле 1940 года.

Аргументы тех, кто склонен оправдывать сталинскую политику, но не готов повторять ложь о “добровольном присоединении”, обычно сводятся к тому, что оккупация стран Балтии была жизненно необходима для обеспечения безопасности СССР и вообще “тогда все так делали”. К тому же одно дело, когда какую-либо страну оккупирует гитлеровский Рейх, и совсем другое дело – когда “хороший” Советский Союз. Российский МИД неоднократно заявлял о законности присоединения стран Балтии к СССР и продолжает настаивать, что “и ввод дополнительных частей Красной Армии, и присоединение прибалтийских государств к Советскому Союзу не вступали в противоречие с нормами действовавшего в то время международного права”.

Тут надо заметить, что далеко не все страны тогда “так делали”. Англию, Францию, да в определенной степени и США можно справедливо упрекнуть за “политику умиротворения” Гитлера. Однако сами эти государства в период действия “политики умиротворения” никаких оккупаций и аннексий не совершали. Вот гитлеровская Германия за это время оккупировала и аннексировала целый ряд территорий, так что МИД России, сам того не желая, ставит на одну доску нацистскую Германию и коммунистический Советский Союз, что, кстати сказать, полностью соответствует исторической истине.

Советские войска входят в Ригу

Приводится еще один аргумент: поскольку СССР и страны Балтии не находились в состоянии войны, неправомерно говорить о советской оккупации этих стран. Однако существует такое понятие, как “мирная оккупация”, которая происходит не в результате войны и военных действий, но все равно сопровождается угрозой применения силы, если требования об оккупации той или иной территории или страны будут отвергнуты. И в приговоре Международного военного трибунала над главными нацистскими военными преступниками в Нюрнберге от 1 октября 1946 года Чехословакия, Австрия и Дания точно так же признавались жертвами германской агрессии, как и Польша, Бельгия, Югославия и другие государства, на территории которых шли военные действия.

Советская оккупация и аннексия Литвы, Латвии и Эстонии отличается от советской же оккупации и аннексии Восточной Польши, Бессарабии и Северной Буковины только тем, что в последнем случае речь шла об аннексии только части территории государств, тогда как три государства Балтии Сталин проглотил целиком, что, разумеется, не делает сколько-нибудь законным захват Советским Союзом польских и румынских территорий. Но зато захват Литвы, Латвии и Эстонии СССР вообще ничем не отличается с точки зрения международного права от захвата нацистской Германией Австрии, Чехословакии и Дании. А если и есть отличия, то они скорее в пользу нацистов, так как последние, например, в Дании вплоть до августа 1943 года сохраняли власть того правительства, которое капитулировало перед ними в апреле 1940 года.

Что же касается тезиса об обеспечении безопасности СССР, то он тоже весьма сомнителен. В странах Балтии нацистской Германии симпатизировали ничуть не больше, чем Советскому Союзу. И если бы СССР гарантировал сохранение нейтралитета и независимости трех балтийских государств, вполне вероятным выглядел бы сценарий, в котором армии Литвы, Латвии и Эстонии сражались бы вместе с Красной Армией против вермахта.

Советская оккупация стран Балтии стала прямым следствием секретных протоколов к советско-германским договорам 1939 года – пакту Молотов – Риббентроп и Договору о дружбе и границе, причем как осенью 1939, так и летом 1940 года советские войска были введены в Литву, Латвию и Эстонию под угрозой применения силы. И неслучайно именно сейчас, накануне 80-летия советской оккупации стран Балтии, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова – Риббентропа в 1939 году и секретных протоколов к нему.

Законопроект внесен более чем 40 историками, публицистами и общественными деятелями, правда, по большей части маргинальными. Один из них, доктор исторических наук Вячеслав Зимонин, например, утверждает: “Тогда несправедливо осудили этот пакт. Он был просто необходим в силу обстоятельств, которые сложились в мире. Советскому Союзу нужна была передышка и время для того, чтобы подготовиться к неизбежной агрессии со стороны Германии”. Также, по его мнению, “страны Прибалтики добровольно вошли в состав Советского Союза на основе волеизъявления своих граждан. Никакой оккупации стран Прибалтики не было”.

Почему-то в Литве, Латвии и Эстонии, да и в Евросоюзе в целом подавляющее большинство населения точку зрения российского историка не разделяет. Зато она практически не отличается от позиции МИДа России.