Воскресенье, 14 июня 2020

Мосгорсуд приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже, сообщает ТАСС.

Уилан объявлен виновным по статье 276 УК (шпионаж). Адвокат осужденного Ольга Карлова пообещала обжаловать приговор.

“Это политическое дело. Позорное дело. Никаких доказательств вины нет”, заявил Уилан перед оглашением приговора.

25 мая в прениях сторон прокурор попросил приговорить Уилана к 18 годам строгого режима.

24 марта в Мосгорсуде в закрытом режиме началось рассмотрение дела Уилана. В тот же день суд продлил ему срок ареста до 13 сентября. Дело слушалось в закрытом режима в связи с тем, что его материалы находятся под грифом “совершенно секретно”.

По информации “Росбалта”, Уилана схватили в московской гостинице “Метрополь” после встречи с неким знакомым россиянином, который передал ему флешку с секретной информацией о “штатном составе различных ведомств и служб”. Как говорилось в публикации, ФСБ заявляет, что иностранец в интернете знакомился с гражданами России, а затем пытался их завербовать. Источник агентства утверждал, что некоторые из контактов Уилана “были заранее отслежены и отобраны американскими спецслужбами как лица, которые могут иметь доступ к секретной информации”.

Уилан связывал свое преследование с желанием его знакомого – оперативника ФСБ – продвинуться по службе и не возвращать американцу долг в 100 тысяч рублей – об этом он заявил на суде, сообщал “Коммерсант”. По сведениям газеты, Уилан встречался в “Метрополе” с майором управления “К” спецслужбы по фамилии Яценко, который передал ему флешку и бутылку виски. На флешке, по данным “Коммерсанта”, были данные оперативников управления “К”. Как сообщал второй адвокат американца Владимир Жеребенков, Уилан полагал, что на этой флешке хранились фотографии из Сергиева Посада – вместе со знакомым он побывал в Троице-Сергиевой лавре.

Обвинение считает, что Уилан – кадровый разведчик, во время поездок в Россию собиравший секретные данные и пытавшийся завербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. По сведениям “Коммерсанта”, он находился под наблюдением российских спецслужб, подозревавших его в шпионаже, еще с мая 2018 года, когда, приехав в Россию, вместе со своими приятелями посетил Сергиев Посад. Впервые ФСБ проявила интерес к американцу 11 годами ранее, когда он, будучи морпехом, служившим в Ираке, приехал в Москву в отпуск и “начал предпринимать попытки познакомиться с российскими военными и сотрудниками спецслужб”, сообшала газета.

Американцу предъявили обвинение в окончательной редакции в конце лета прошлого года.

О деле Уилана ФСБ объявила 31 декабря 2018 года. Как утверждалось, иностранца задержали 28-го числа “при проведении шпионской акции”. 29 декабря судья Лефортовского райсуда Москвы Альбина Галимова отправила Уилана в СИЗО.

Между тем известно, что иностранец 22 декабря прибыл в Москву на свадьбу к бывшему сослуживцу по американской морской пехоте, который женился на россиянке. Утром в день задержания, 28-го числа, Уилан провел для молодоженов и гостей свадьбы экскурсию по Кремлю. Между тем на торжества вечером того же дня он не пришел. Тогда американцы и подали заявление о его исчезновении.

2 января 2019 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить Уилана. В тот же день арестованного посетил в московском СИЗО “Лефортово” американский посол в России Джон Хантсман.

10 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что решения по поводу судьбы Уилана можно будет принимать после суда на основе “двусторонних документов официальных в правоохранительной сфере”.

В СИЗО Уилан неоднократно жаловался на свое состояние здоровья – в частности, сообщал, что у него обострилась травма плеча. Посольство США в Москве в августе прошлого года заявляло, что американцу не предоставляют медицинскую документацию и не позволяют пройти медосмотр. В российском МИДе в декабре заверили, что Уилан получает медпомощь как от врачей в СИЗО, так и от медиков московских больниц, и обвинили его в симуляции.

24 октября на заседании по продлении Уилану меры пресечения в Лефортовском райсуде он заявил, что в СИЗО один из охранников заставил его встать на колени, а другой в это время приставил к его голове пистолет.

Сам арестованный вину не признает, а свое преследование называет ошибкой.

Иностранец прошел психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.

Уилану 48 лет, он родился в Канаде в семье британских подданных. Сейчас он является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. Как передавала The Washington Post, получение гражданств было для Уилана игрой – он соревновался со своей сестрой, кто станет гражданином большего числа стран. В США Уилан жил с детства. На службу в морскую пехоту поступил в 1994 году; в середине 2000-х дважды был в командировке в Ираке. Дослужился до звания старшего сержанта. В 2008-м Уилана уволили из армии, после того как он был осужден по нескольким эпизодам хищений. Поселился в пригороде Детройта, штат Мичиган, и устроился начальником службы международной безопасности фирмы BorgWarner – производителя деталей для автомобилей.

Уилан неоднократно приезжал в Россию как турист; по данным американских СМИ, первый раз – еще в 2007 году. Он немного знает русский язык; именно на русском написана часть постов на его ВК-странице.