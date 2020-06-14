Воскресенье, 14 июня 2020

Шахтеры, баcтовавшие на шахте “Комсомольская” в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области, прекратили акцию протеста и вышли на поверхность. Об этом в эфире youtube-канала “Фонд рабочей академии” заявил сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский.

“Сегодня ночью шахтеры поднялись на поверхность. Вчера генеральный директор “Востокугля” пообещал на видео, что зарплата будет за апрель выплачена – это якобы гарантировал (“глава ЛНР” Леонид) Пасечник”, – сказал Васьковский.

Репост! Нагора шахтеры ш. Комсомольская. По версии властей ЛНР, ублюдочных сливных бачков, а также местных пропагандонов -это все агенты СБУ. Посмотрите как их встречали, видимо, тоже агенты СБУ пос. Дубовский, как эти агенты СБУ имитируют эмоции, шатая ЛНР. Посм. до конца pic.twitter.com/EJZ527zub1

— Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) June 14, 2020

Телеграм-канал “Луганский инсайд” опубликовал обращение Пасечника к трудовому коллективу “Комсомольской”. Согласно документу, он дал “правоохранительным органам” указание о “запрете уголовного и иного преследования” трудового коллектива шахты и членов их семей. Кроме того, Пасечник поручил выплатить шахтерам зарплату за апрель. “Вопрос об иных выплатах будет разрешен до конца июля 2020 года”, – заверяет он.

Забастовка шахтеров продолжалась с 5 июня. Ее начали 128 человек; по состоянию на 8 июня число бастующих сократилось до 119. Шахтеры в обращении к “министру угольной промышленности ЛНР” Павлу Мальгину и врио гендиректора предприятия “Антрацит” потребовали погасить долги по зарплате за март и апрель. “Отсутствие средств к существованию может привести к социальному взрыву”, – говорилось в обращении.

По информации “Бабеля”, “власти ЛНР” закрыли три города – Антрацит, Свердловск и Ровеньки – на “карантин”, окружив их блокпостами. Кроме того, в “ЛНР” 7 июня пропала связь от мобильного оператора Vodafone и, по неподтвержденным данным, была заблокирована соцсеть “Вконтакте”. Кроме того, боевики заблокировали доступ к пророссийскому сайту “Русская весна”, освещавшему забастовку шахтеров.

Как сообщил Васьковский “Новой газете”, 7 июня сотрудники “МГБ ЛНР” арестовали нескольких работников шахты “Белореченская” (находится в пгт Белореченский Лугутинского района Луганщины), которые планировали присоединиться к забастовке. “Всех арестованных подвергли пыткам, требуя назвать других участников рабочего движения, – рассказал он. – После этого прокатилась вторая волна арестов”. Всего, по утверждению Васьковского, “исчезли” 22 человека, в том числе три женщины – жены горняков.

Как сообщается в ВК-паблике “Донбасс. Рабочая партия России”, до сих пор под стражей остаются братья Виталий и Игорь Ефановы. “Сотрудники МГБ похитили их на глазах матери, ей угрожали оружием”, – заявляют в партии. При этом некие “сотрудники спецслужб РФ” гарантировали, что 14 июня братья Ефановы “будут дома”, говорится в публикации.

“Также из источников в МГБ пришла информация, что кроме Виталия и Игоря похищены и лишены свободы еще несколько шахтеров, имена которых пока не установлены”, – сообщают в РПР.

Это не первая забастовка на “Комсомольской”. В апреле коллектив шахты уже отказывался подниматься на поверхность; тогда горнякам удалось добиться частичного погашения долга – руководство шахты пообещало расплатиться с ними до 15 мая.

В 2014 году шахты “Комсомольская” и “Белореченская” были “национализированы” боевиками ЛНР. Как отмечает “Новая”, с тех пор единственным покупателем угля считается компания “Внешторгсервис”, подконтрольная Сергею Курченко – беглому украинскому олигарху из окружения экс-президента Виктора Януковича. Васьковский, однако, утверждает, что деньги в республику попадают не через компанию Курченко, а “со спецсчетов Минэкономразвития РФ, через банки Южной Осетии”.