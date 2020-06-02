Воскресенье, 14 июня 2020

Московское управление СКР возбудило против лидера “России будущего” Алексея Навального дело о клевете на ветерана советско-германской войны Игната Артеменко, сообщается на сайте ведомства.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 128.1 УК (клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Статья не предусматривает лишения свободы: Навальному грозит до миллиона рублей штрафа или до 240 часов обязательных работ.

93-летний Артеменко снялся в агитационном ролике за путинские поправки к Конституции, который 2 июня опубликовал телеканал RT. Герои видео зачитывают новую преамбулу к основному закону.

В тот же день Навальный опубликовал ролик в своих соцсетях. “О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели”, – прокомментировал он видео. По версии СКР, этот комментарий содержал “заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство” Артеменко. О каких именно сведениях идет речь, в ведомстве не уточняют.

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y

— Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

9 июня внук ветерана Игорь Колесников сообщил, что его деду стало плохо, после того как он узнал о высказываниях Навального. “Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве”, – рассказал Колесников.

Нынешнее уголовное дело – пятое по счету, открытое в России против Навального. В 2013-2014 годах он получил условные сроки по “делу Кировлеса” и “почтовому делу”. “Дело Кировлеса” в 2017 году было пересмотрено после решения Европейского суда по правам человека в пользу Навального, второй раз он также получил условный срок. В апреле 2014 года Навальный был оштрафован на 300 тысяч рублей по делу о клевете на тогдашнего главу муниципального округа Бабушкинский, Алексея Лисовенко. В 2016 году политик стал фигурантом еще одного дела о клевете, открытом по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова.