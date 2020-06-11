Четверг, 11 июня 2020

Россия вмешательством во внутренние дела Ливии спровоцировала турецкую интервенцию в эту страну, заявил на брифинге помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

“Мы особенно обеспокоены продолжающимся притоком в Ливию российской военной техники, оружия и российских наемников из группы Вагнера. Присутствие России привело в настоящее время к значительной турецкой интервенции, – сказал дипломат. – Мы рассматриваем продолжающееся вмешательство внешних игроков как вызов американским интересам и региональной стабильности на Ближнем Востоке, но также и как трагедию для ливийского народа”.

Шенкер отметил, что, несмотря на прекращение осады Триполи и встречу по мирному урегулированию, прошедшую в Египте на прошлой неделе, боевые действия в стране с участием иностранных наемников активизировались.

США, отметил Шенкер, продолжают “призывать к деэскалации, прекращению огня и возвращению к политическим переговорам”. “Сейчас самое время всем ливийским сторонам действовать так, чтобы ни Россия, ни какая-либо другая страна не могли вмешиваться в дела Ливии”, – подчеркнул он.

6 июня в Каире прошла встреча президента страны Абдула Ас-Сиси с главой Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром и председателем заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. После встречи глава Египта объявил о “каирской инициативе”, которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия мирного урегулирования, в том числе вывод иностранных боевиков и разоружение группировок. Хафтар заявил, что турецкое вмешательство растягивает конфликт.

В тот же день силы международно признанного Правительства национального согласия объявили о начале операции “Пути к победе”, цель которой – захват города Сирт на побережье Средиземного моря других районов, таких как аль-Джуфра, аль-Вашка, Абу-Хади, Джареф и аль-Буайрат аль-Хасун. В четверг силы ПНС отчитались об установлении контроля над 350-километровой дорогой, соединяющей юг и запад страны, которую силы Хафтара сделали основной линией снабжения для доставки бойцов и техники в город Тархуна, а оттуда – на юг Триполи.

В начале июня ПНС объявило о полном контроле над административными границами Триполи. ЛНА в свою очередь заявила, что отвела свои силы за пределы Триполи для возобновления переговоров военной комиссии в составе “5+5″.

В Ливии с 2014 года продолжается вторая гражданская война. Южные и восточные страны контролирует Ливийская национальная армия, которую поддерживает парламент, заседающий в городе Тобрук, а Триполи и небольшую территорию вокруг него на северо-западе – ПНС. Хафтара поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Франция, а ПНС – Турция, ее союзник Катар и Италия. На стороне сил Хафтара воюют наемники российской частной военной компании Вагнера, силы ПНС поддерживают турецкие военные и наемники сирийской оппозиции.