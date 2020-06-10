Среда, 10 июня 2020

Республиканцы в Палате представителей США предлагают ввести беспрецедентно жесткие санкции против России, Ирана и Китая. Такие предложения содержатся в опубликованном 10 апреля докладе внутрипартийной фракции “Комитет республиканских исследований”, объединяющей 147 конгрессменов.

По мнению составителей доклада, действующие санкции не способны сдержать российский режим, который наносит “ущерб американским интересам и подрывает мировой демократический порядок – от Ливии до Сирии, от Ирана до Украины и Солсбери в Англии, от Средиземного до Южно-Китайского моря”.

Республиканцы считают, что США могли бы, используя свое влияние, добиться исключения России из системы международных денежных переводов SWIFT по примеру Ирана. Предлагается сделать это с помощью законодательного наложения санкций на саму систему, если она откажется отключить Россию.

Конгрессу рекомендовано запретить приобретение новых обязательств по российскому суверенному долгу.

Кроме того, предлагается объявить Россию спонсором терроризма за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции, “Хизбаллы”, “Талибана” и Русского исперского движения.

Максимально жесткие санкции, по мнению республиканцев, должны быть введены и против российского Внешэкономбанка, который выступает агентом российского правительства по операциям с внешним долгом и валютными резервами. Его предлагается поместить в SDN List – список Минфина США, фигурантам которого запрещены любые операции.

Ограничения нужно ввести и против руководителей российской пропаганды, а также в отношении иностранцев, “подрывающих суверенитет” бывших советских республик, говорится в докладе. В частности, в документе упомянуты российский миллиардер Владимир Евтушенков, грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, по мнению республиканцев, “вовлеченный в дестабилизацию Грузии от имени России”, украинский олигарх, кум Владимира Путина Виктор Медведчук, использовавший, как указывается в докладе, свою медиаимперию для помощи России в распространении дезинформации на Украине.

Наконец, санкционный пакет предложено дополнить ограничениями в отношении компаний, сотрудничающих с Россией в реализации нефтегазовых проектов. Речь идет о том, чтобы запретить продажу оборудования не только российским госкорпорациям, но и всей цепочке посредников.

Республиканцы предлагают ввести точечные санкции против руководства Компартии Китая из-за геноцида уйгуров и подавления протестов в Гонконге – по их мнению, такие ограничения будут эффективнее введения пошлин. В отношении Ирана, по их мнению, нужно ввести санкции против некоторых секторов экономики, а также связанных с этой страной региональных структур – таких, как иранские боевые группы за рубежом.