Среда, 10 июня 2020

Коллегия Второго западного окружного военного суда (председательствующий – Виктор Елфимов) на выездном заседании в Калининграде приговорила чеченца, гражданина Казахстана Айтахаджи Халимова к трем с половиной годам общего режима за видеоролики о чеченской войне, опубликованне им во “Вконтакте”. Об этом сообщают “Север. Реалии” со ссылкой на адвоката осужденного Марию Бонцлер.

Халимов объявлен виновным по двум эпизодам по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму в интернете).

Дело рассмотрели по существу за три заседания, уточняет “Медиазона”. Халимов отказался признать вину в пропаганде терроризма, но согласился с тем, что публиковал ролики.

“В ближайшее время мы подаем апелляцию, потому что мы уверены, что Халимов осужден ни за что”, – сообщила Бонцлер.

Чеченца задержали в Калининграде 24 декабря прошлого года после обыска, прошедшего у него в квартире, и отправили в СИЗО. По данным “Север. Реалий”, ему инкриминировали публикацию трех видеороликов о чеченской войне, которые и сейчас доступны на его ВК-странице.

Первое видео – документальный ролик “Они выиграли ту войну”, в котором голос за кадром говорит, что “в сопротивлении чеченцев было что-то героическое”, они “противостояли сопернику, во много раз превосходящему их собственные силы”, “показывали несокрушимый моральный дух” и в итоге “вытеснили русских из Грозного”. Два других ролика (1, 2) представляют собой клипы, в которых кадры чеченской войны наложены на музыку.

Халимов родился в Чечне в 1993 году, после того как туда переехали его родители, чьи предки были депортированы в Казахстан после Второй мировой войны. Затем его отец умер, и мать с детьми решила вернуться в Казахстан. С тех пор на родину Халимов приезжал только один раз – подростком. Во октябре прошлого года он с женой, гражданкой России, переехал в Калиниград.

В изоляторе у политзека стала прогрессировать почечная недостаточность; жена на момент его ареста была беременна.

Халимов работал охранником и помощником директора, в Казахстане танцевал в чечено-ингушском ансамбле “Вайнах”.

Осужденный – дальний родственник главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец главы Чечни Ахмат Кадыров, как и Халимов, родился в поселке Малая Сарань Калининградской области. Рамзан Кадыров во время визитов в Казахстан приезжал к деду Халимова, который там жил по соседству с его дедом. Дядя и тетя политзека также встречались с Кадыровым-младшим.