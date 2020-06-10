Среда, 10 июня 2020

Политзаключенную Дарью Полюдову блокируют – как информационно, так и ресурсно, если можно так выразиться. Выяснилось, что полтора месяца она не получает писем и столько же времени, если не больше, сидит без денег на “ларек” в СИЗО-6 (что в Печатниках).

И письма, и деньги между тем ей отправлялись (по системе “ФСИН-письмо” и “ФСИН-деньги”). Мы тут перекличку провели в группе ее поддержки и установили это. Она недавно наконец-то вышла на связь с Еленой Санниковой, ответила на ее послание. Пишет, что чувствует себя всеми забытой – без писем, без средств… А между тем сочувствующих Дарье немало, многие хотят – и стараются – ей помочь, просто не так-то просто это сделать в теперешних условиях, когда и письма почему-то не доходят (в обе стороны), и деньги отправленные где-то “виснут”.

А саму Дарью вдобавок ко всему просто не привозят на суд. Хотя они обязаны доставлять узников на заседание по продлению меры пресечения. Но, как мы окончательно убедились, плевать они хотели на все свои обязанности!

Расскажу вкратце об очередной нашей поездке в Мещанский районный “суд” 9 июня . Надеялись мы, наивные люди, что вдруг нам удастся добиться для Даши послабления – домашнего ареста.

Но что-то, как говорится, пошло не так – еще до начала судобища . Зашли мы в небольшой зальчик, куда нас любезно пригласили как наблюдателей. И стали мы размещаться, стараясь сохранять полагающуюся (в условиях пандемии СOVID-19) дистанцию в 1,5 метра. Задача была несложная: места всем 8-9 явившимся хватало на трех полупустых рядах стульев. Но вошел долговязый пристав в черном наморднике и, что называется, “погнал волну”. На тему, что всем здесь не разместиться и кто-то из нас обязан выйти вон. Добровольцев не оказалось, и пристав, недолго думая, вцепился сначала в меня – и просто выбил из-под меня стул и повалил на пол. А потом начал выкручивать руку Виктору Капитонову. Причем именно ту, которую ему раньше, на одной из протестных акций, сломал полицай… Капитонов сообщил приставу, что у него в этой руке спица, но пристав только усилил свои садистские действия. В общем, пришлось и Капитонову, и мне из зала убраться, поскольку это была явная провокация – и для всех остальных тоже.

Возможно, они хотели припомнить нам наше массовое скандирование в поддержку Дарьи на предыдущем подобном мероприятии…

Ощущения остались омерзительные после всего этого. Выяснилось, что Дарью не только не доставили для участия в “суде”, но даже видеосвязи ей не обеспечили. По техническим каким-то причинам. Это, как мне кажется, что-то новенькое. То есть они перестают даже вид делать, что соблюдают хоть какие-то правила. По принципу “а что вы нам за это сделаете?” Понятно, ничего. Конечно, адвокат Леонид Соловьев подаст апелляцию в Мосгорсуд, чтобы обжаловать все имеющиеся нарушения. Ведь “судья” Анна Сокова продлила Полюдовой срок содержания в СИЗО еще на 3 месяца, не дав узнице возможности выступить в ответ. Ведь так проще! Ни ее, ни наше мнение этих господ не интересует.

Хочу напомнить, что СИЗО “Печатники” называют “адом для женщин”. И коронавирус никуда не делся, к слову. Вот только переполненный путинский ГУЛАГ никто разгрузить не хочет, даже в честь очередной круглой даты парада 1945 года.

К чему я все это рассказываю? Хочется не то что предостеречь кого-либо. И так уже, в общем, все понятно – и со статьями этими “экстремистскими” и “террористическими”, которые вешают на невиновных налево и направо. Дарью уже дважды политзечкой сделали за ее акции – как раз по таким статьям.. Но правосудие в РФ ко второму ее сроку уже испарилось окончательно. Им неохота больше притворяться судьями, прокурорами, приставами. Это окончательно обнаглевшая бандитская кодла, которая умеет только одно: отнимать остатки прав, свобод и средств к существованию.

Запрещено малейшее протестное волеизъявление. Включая одиночный пикет. Из людей за время “самоизоляции” старательно сформировали послушное

и хорошо запуганное стадо. С населением давно не церемонятся, хотя намеченное “голосование” в пользу путинских “поправок” еще не состоялось. Казалось бы, они еще должны бы стараться соблюдать какие-то приличия. Но нет. Они уверены, что уже ничего никому не должны. Тем более что все эти “поправки”, главной целью которых является персональная бессрочка для Путина, подписаны и приняты кем полагается еще зимой.

Лето и осень обещают быть жаркими…