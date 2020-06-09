Вторник, 9 июня 2020

Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил к 3 годам лишения свободы бывшего офицера австрийской армии Мартина М. за передачу России сведений, составляющих государственную и военную тайну, сообщает Deutsche Welle.

71-летнего бывшего полковника освободили в зале суда, поскольку он находился в заключении с 30 ноября 2018 года и отбыл более половины срока. Суд над ним проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, осужденный с 1999-го по 2018 год передавал ГРУ секретные материалы и получил за это 280 тысяч евро.

Изначально прокуратура по-другому излагала фабулу предъявленного экс-офицеру обвинения: сообщалось, что первый его контакт с российской разведкой состоялся в 1987 году, а с 1993 года он стал регулярно передавать своим кураторам информацию о вооружениях и боевых задачах, стоявших перед австрийским наземными войсками и военно-воздушными силами. Как утверждалось, последняя его встреча с куратором состоялась в сентябре 2018 года.

Как заявил адвокат осужденного Михаэль Хофер, тот признал, что передавал России “определенные сведения”, но они не составляли гостайну, поскольку полковник брал их из открытых источников. Осужденный сравнил свою деятельность с работой корреспондента за рубежом. По словам Хофера, Мартин. М. и офицер ГРУ, плативший ему, за время сотрудничества стали друзьями.

О разоблачении офицера, занимавшего “незаметный пост” в австрийском Генштабе газета Krone Zeitung сообщила 8 ноября 2018 года. В тот же день прокуратура Зальцбуга предъявила ему обвинения в шпионаже. По сведениям газеты, каждые две недели шпион встречался с российским куратором, работающим под псевдонимом Юрий, и получал от него задания. Как сообщила позже Krone Zeitung, информацию о шпионе Вене передал Лондон.

Летом 2019 года Австрия объявила куратора задержанного в международный розыск. По версии австрийской полиции, псевдоним Юрий использовал 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев: он тайно собирал информацию в ущерб интересам этой страны, а также курировал агентурную сеть, в том числе Мартина М.

Krone Zeitung сообщала, что в Россию передавались данные о ВВС и артиллерийских системах Австрии. Также полковник составил подробные характеристики на ряд высших австрийских офицеров. Помимо этого, он сообщал о ситуации с мигрантами. Задержанного лишили звания полковника.

В ноябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию из-за шпионского скандала.