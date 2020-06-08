Понедельник, 8 июня 2020

Водитель автомобиля, пострадавшего в ДТП с участием находившегося под воздействием алкоголя актера Михаила Ефремова, умер в больнице. По предъявленной статье артисту грозит срок до 12 лет заключения. Вину он признал. Таганский райсуд пока отправил его под домашний арест.

Сильный мира сего садится в машину, за руль или не за руль, пьяный в хлам или трезвый – неважно. Важно, что случается дорожно-транспортное происшествие, гибнет один человек или не один, и ничего ему за это не будет, сильному мира сего. Собственно, никто и не узнает, вел он машину сам или находился рядом с шофером, был в невменяемом состоянии или вполне адекватен. Это останется тайной, которую практически приравняют к государственной.

Чисто технически акция по сокрытию улик будет осуществлена так. Приедут специальные люди, из обслуги сильного мира сего. Свинтят с его машины номера. С камер видеонаблюдения на дороге исчезнет запись ДТП. К суду привлекут убитых. Либо зятя погибшей, который, вообразите себе, с кулаками набросился на сильного мира сего. В присутствии “целой армии автоматчиков”, явившейся ему на подмогу, по словам дочери погибшей.

Однако следует различать сильных мира сего и обыкновенных знаменитостей. Ибо знаменитый человек может не быть всесильным, то есть иметь право безнаказанно давить людей на дорогах или хоть избивать их, как это было с известными футболистами. С другой стороны, сильный мира сего необязательно должен занимать какой-нибудь очень высокий пост, типа министра обороны РФ или вице-президента “Лукойла”. Для того чтобы уйти от ответственности, ему достаточно принадлежать к семье небожителя.

Трагедия Михаила Ефремова, помимо прочих обстоятельств, связанных с нездоровым образом жизни, сводится к тому, что он всего лишь знаменитый актер – и только.

Он сын великого артиста Олега Ефремова, а не министра обороны Сергея Иванова, чей отпрыск Александр 15 лет назад оказался причастен к убийству 68-летней москвички Светланы Беридзе, переходившей дорогу на зеленый свет. Естественно, дело против него было закрыто, а посадить после этого сильные мира сего попытались Олега Плюща – дабы запугать родственников сбитой на переходе. Потом пройдут еще годы и годы, самого Иванова-младшего постигнет внезапная смерть на отдыхе, и когда журналист Александр Плющев, вспоминая давнее ДТП, задастся вопросом о карме и воздаянии, это едва не обернется увольнением и для него, и для его главного редактора. Такова будет реакция сильных мира сего на твит, посвященный проблемам бесконечно несправедливого российского мироустройства и таинственным механизмам возмездия.

…Кроме того, Михаил Ефремов никогда не служил в одной из наших могущественнейших нефтяных компаний – подобно Анатолию Баркову, ныне пенсионеру. Оттого скончавшегося от травм Сергея Захарова, водителя-курьера, на чей легковой фургон “Лада” наехал джип с пьяным народным любимцем за рулем, не признают виновником аварии. Как десять лет назад признали виновной врача Ольгу Александрину, погибшую в “Ситроене” вместе со свекровью Верой Сидельниковой, тоже врачом, – автомобиль, в котором они находились, был буквально раздавлен барковским “Мерседесом”. При том что все было так похоже, и независимые эксперты настаивали на том, что навороченная тачка главы Управления по корпоративной безопасности “Лукойла” въехала в малолитражку на встречной полосе. Тем не менее суд наказал погибшую и так называемое общественное мнение, которое все-таки живо в России, оказалось бессильным при лобовом столкновении с сильными мира сего.

Не молчат люди и сегодня, скорбя о погибшем и его семье, сурово осуждая Михаила Олеговича и требуя, чтобы он был наказан по закону. Впрочем, сомнений в том, что на сей раз непременно восторжествует закон, нет почти ни малейших. Однако произойдет это не потому, что россияне взыскуют справедливого суда в отношении зарвавшейся вип-персоны и к ним судебная власть прислушается. А по той простой причине, что к сильным мира сего заслуженный артист РФ не принадлежит, хотя такого рода неприкосновенные господа у нас встречаются и среди мастеров культуры. Разных там доверенных лиц национального лидера, его любимых певцов и музыкантов. Некоторых из них можно даже приравнять к военным министрам и нефтяникам – в отличие от Ефремова, который уже и вину признал, и казнит себя, и готов выплатить родне покойного крупную сумму. Ибо вступиться за него в общем некому, а в покаянии – единственная надежда знаменитого артиста на смягчение участи.