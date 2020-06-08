Понедельник, 8 июня 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил карантин в столице по просьбе чиновников администрации президента, сообщают “Открытые медиа” со ссылкой на источники в мэрии, АП и аппарате правительства.

По сведениям “Медузы”, ссылающейся на источник в АП, снятие карантина было темой разговора Собянина с Владимиром Путиным, который состоялся в минувшие выходные. Другой источник в АП подчеркивает, что открытие Москвы – личная инициатива Путина. По словам третьего источника, мэра “заставили поторопиться” ради принятия поправок к Конституции. 4 июня состоялось заседание Совбеза, на котором, по данным “Медузы”, обсуждался рост протестных настроений в стране. “По опросам ФСО, он силен, и ограничения из-за вируса – главная причина недовольства сейчас”, – рассказал первый собеседник. Сам Собянин, говорит он, был настроен на более позднее снятие ограничений.

Как утверждает источник “ОМ” в АП, Собянин опасался роста заболеваемости и не хотел смягчать карантин, но его переубедили в Кремле из-за того, что властям нужно готовиться к параду Победы, назначенному на 24 июня, и плебисциту по поправкам в Конституцию.

Источник в АП допускает, что карантинные ограничения могут вернуть к осени. В указе Собянина о снятии ограничений от 8 июня говорится, что “сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией”.

Источник в АП объясняет снятие карантина тем, что людям “нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием”. По словам собеседника в аппарате правтительства, Собянин уступил Кремлю, опасаясь падения своего рейтинга.

Как сообщает РБК, Кремль рекомендовал регионам организовать плебисцит таким образом, чтобы поток избирателей был равномерным в течение всего срока голосования до 1 июля, то есть как можно больше людей должны проголосовать досрочно.

Повышать явку на плебисцит планируется разными способами, пишет “Медуза”: это проведение лотерей для проголосовавших (в Красноярском крае будут разыгрывать квартиры, машины и смартфоны), раздача билетов на концерты, проведение одновременно с плебисцитом опросов о благоустройстве городских территорий, принуждение бюджетников к агитации за явку и создание “атмосферы праздника” на участках.

Накануне “Открытые медиа” сообщали, что администрация президента потребовала от регионов обеспечить среднюю явку на плебисцит на уровне 65 процентов. При этом для разных субъектов федерации установлены разные показатели явки, а в “сложных” регионах ситуацию лично взял на контроль первый замглавы АП Сергей Кириенко.