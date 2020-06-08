Понедельник, 8 июня 2020

Члены избиркомов с правом решающего голоса призвали коллег не участвовать в организации плебисцита 1 июля из-за пандемии коронавируса. Обращение “Мы не расходный материал” подписали 237 человек.

По мнению авторов обращения, голосование будет опасно и для члено избиркомов, и для избирателей. Подписанты указывают, что им пришлось бы на протяжении семи дней помогать голосовать тысячам людей. “И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии – как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным”, – говорится в обращении.

“Более того, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей. Ведь мы отлично знаем, какую сознательность при любых голосованиях проявляют люди старших возрастов. Но именно для них коронавирус особенно опасен”, – пишут члены избиркомов.

Они считают, что голосование 1 июля – “бессмысленный риск”, поскольку, как еще 20 марта заявила Элла Памфилова, поправки в Конституцию уже юридически приняты, а голосование – “жест доброй воли” со стороны Владимира Путина. Члены избиркомов указывают, что не понимают, “зачем нужны такие жертвы и риски, почему надо проводить это голосование сейчас и такой ценой”.

“Мы – не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля — и призываем всех присоединиться к нашей забастовке и поставить подпись под нашим письмом”, – так заканчивается обращение.