Понедельник, 8 июня 2020

Трем 14-летним школьникам грозит до 10 лет за изготовление гидроперитных бомбочек. Сотрудники СК выполняют план по раскрытию террористических групп.

Приводим официальное сообщение полностью: “Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении троих 14-летних подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности). По предварительной версии следствия, трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019-го по июнь 2020 года проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается”.