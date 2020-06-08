Понедельник, 8 июня 2020

Судья городского суда Пскова Галина Белик приговорила 61-летнего свидетеля Иеговы Геннадия Шпаковского к шести с половиной годам колонии, сообщает “7×7″ со ссылкой на адвоката верующего Арли Чимирова. Режим отбывания наказания не уточняется. Это рекордный приговор для иеговиста в постсоветской России.

Шпаковский объявлен виновным в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.1 УК) и в финансировании экстремизма (часть 1 статьи 282.3 кодекса). Согласно первому обвинению, Шпаковский организовывал деятельность местной ячейки иеговистов – проводил богослужения на частной квартире, которые состояли из исполнения песен и молитв Иегове. Кроме того, он, по версии прокуратуры, собирал для ячейки пожертвования. Защита намерена обжаловать приговор.

В прениях, прошедших 4 июня, прокурор просил назначить Шпаковскому 7 с половиной лет общего режима. Это самый большой срок, который обвинение когда-либо требовало по подобному делу.

На суде Шпаковский отказался признать вину и подчеркнул, что судят его исключительно за веру. Он подал в суд заявление о прекращении уголовного дела и призвал прекратить преследования иеговистов в России, ссылаясь на решения Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН.

Дело против Шпаковского возбудили 31 мая 2018 года, 3 июня у него прошел обыск. В августе 2019 года против него открыли второе уголовное дело – о финансировании экстремизма. Суд над Шпаковским начался в ноябре. На процессе выяснилось, что еще до обыска сотрудники псковского УФСБ следили за верующим, установив в его доме камеру, аудиоаппаратуру и регистрируя все его действия на компьютере. В ходе допроса Шпаковского 13 февраля 2020 года судя Белик заявила, что религия свидетелей Иеговы неприемлема в российском обществе, и предложила иеговистам уехать туда, где она “нужнее”.

Шпаковский работает электрогазосварщиком, более 25 лет женат, имеет дочь. Во Псков с семьей переехал в 2011 году после смерти младшей сестры. Он уроженец Азербайжана, где до сих пор живут его мать и младший брат.

К 6 годам колонии 4 июня был приговорен свидетель Иеговы из Ялты Артем Герасимов, которого сначала оштрафовали на 400 тысяч рублей, но затем изменили наказание. До этого несколько иеговистов получили шестилетние сроки: датчанин Деннис Кристенсен из Орла, Сергей Климов из Томска, пензенец Владимир Алушкин и крымчанин Сергей Филатов.