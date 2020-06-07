Воскресенье, 7 июня 2020

Стратегия Министерства информации будет заключаться в том, чтобы корректировать действия СМИ, для того чтобы обеспечить доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству.

Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах интернет-сайтах, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и как будет развиваться страна… Важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную и правдивую информацию… Цифровой шум серьезно влияет на умы. Но задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию.

Ссылка