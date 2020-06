Воскресенье, 7 июня 2020

В Европе в минувшие выходные прошли акции против расизма и полицейского произвола в связи с убийством в США афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает Euronews, демонстрации состоялись в Британии, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Дании и Венгрии.

В Мадриде около 3 тысяч человек собрались на митинг у американского посольства. В Риме на митинге против расизма тысячи молодых людей встали на колени, подняв кулаки, и простояли так девять минут – время, в течение которого полицейский душил Флойда коленом.

В Будапеште демостранты устроили сидячую забастовку напротив посольства США.

В Лондоне тысячи людей также вышли на мирную акцию к посольству США. К вечеру в нескольких местах произошли драки. В столкновениях в центре Лондона пострадали 14 полицейских, 12 человек задержали.

В другом британском городе, Бристоле, протестующие снесли статую Эдварда Колстона – работорговца XVIII века. Ее протащили по улицам и затем затопили в реке.

WATCH: The statue of Edward Colston was later dragged to Bristol harbour and dumped in the water pic.twitter.com/aPJijXkLus

— Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) June 7, 2020

В Берлине состоялась 15-тысячная демонстрация. После того как полицейские приказали собравшимся покинуть площадь Александерплац, в них полетели бутылки и камни – пострадали несколько силовиков и фотограф.

В Марселе после мирной демонстрации в полицейских также стали швырять бутылки и камни. Те применили слезоточивый газ. По всей Франции на акции против полицейского произвола и расизма вышли 23 тысячи человек, многотысячная демонстрация состоялся в Париже.

Протесты в США, вызванные убийством Флойда, продолжаются с 26 мая. Они сопровождались погромами и беспорядками. На выходных мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отменил действовавший в городе комендатский час, а президент Дональд Трамп приказал вывести из Вашингтона Национальную гвардию.