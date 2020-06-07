Воскресенье, 7 июня 2020

Администрация президента поручила обеспечить среднюю явку по регионам на плебисцит по Конституции на уровне 65 процентов, сообщают “Открытые медиа” со ссылкой на источники, близкие к АП, ЦИКу и региональным администрациям.

Как утверждают собеседники издания, на прошлой неделе в АП прошли как минимум два совещания с вице-губернаторами по внутренней политике, посвященных плебисциту. При этом первый замглавы АП Сергей Кириенко взял под личный контроль его организацию в “сложных для местных властей регионах”.

Общая установка состоит в том, чтобы явка была не ниже, чем на президентских выборах 2018 года (она составила 67,5 процента). О 65-процентном ориентире говорили на совещании по видеосвязи с участием чиновников АП, вице-губернаторов, представителей ЦИКа и Общественной палаты, которое прошло 3 июня.

Уровень явки источник в АП называет важным имиджевым показателем для “референдума по одобрению Путина”, который после плебисцита сможет выдвигаться на пятый президентский срок.

Для легитимации голосования за поправки к Конституции должны проголосовать более половины от общего числа избирателей, а число голосующих против в протоколе “будет минимальным”, говорит собеседник “ОМ” в АП.

По данным “ОМ”, в разные регионы спустили различные показатели по явке: так, в Ленинградской области и в Центральном федеральном округе поставлена задача обеспеть явку в 65 процентов, в Иркутской области – в 70 процентов, в еще одной региональной администрации говорят, что возможна и более низкая явка – 60 процентов.

Для мобилизиции избирателей планируется применять “не связанные напрямую с избирательными процедурами инструменты”: заставлять агитировать за поправки к Конституции сотрудников избиркомов и бюджетников, дарить избирателям “символические подарки” – блокноты с календарями, лотерейные билеты, билеты на концерты, развлекать людей прямо на участках.

В понедельник движение “Голос” сообщило о создании Альянса независимых наблюдателей за контроля над ходом голосования 1 июля. В него вошли наблюдательские объединения “Ассоциация наблюдателей Татарстана”, “Выборы. Народный контроль”, “Голос”, “Гражданин наблюдатель”, “Наблюдатели Петербурга”, “Народный избирком” и “Сонар”. Участники Альянса планируют обучать наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ, снажать их методическими материалами и инструментами передачи информации.

На прошлой неделе ЦИК изменила в порядке голосования по поправкам в Конституцию норму о присутствии на избирательных участках журналистов. Согласно предыдущей версии пункта 11.14 регламента, сотрудникам СМИ и наблюдателям давалось право “визуально ознакомиться” с рассортированными бюллетенями при их подсчете. Теперь такое право осталось только у наблюдателей. Все остальные права у журналистов, в том числе присутствовать при подсчете голосов, сохранились.