Среда, 3 июня 2020

В Москве отправлен под домашний арест Николай Платошкин – доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, популярный блогер, лидер движения “За новый социализм”. Университетский преподаватель обвиняется по статьям, карающим за распространение фейковой информации и за склонение к массовым беспорядкам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

У верных сынов путинского Отечества, ощутивших себя чужими среди своих, разные пути к непримиримому диссидентству.

Легендарный полковник Квачков, ветеран и герой советских и российских войн, внезапно раскрыл заговор мировой закулисы против России. Заговор с Путиным во главе. Вероятно, это следовало объяснять не только особенностями его спецназовского воспитания, но и обидой на руководство, отправившего героя на пенсию, и ностальгией по имперским коммунистическим временам, и ненавистью к олигархическому капитализму, который был окончательно выстроен при втором президенте РФ. В итоге полковник увлекся диверсионно-подрывными работами, а после того как был оправдан по делу о покушении на Чубайса, задумал поход на Москву в составе организованной группы, вооруженной арбалетами. После чего сел, причем надолго. Но и в тюрьме, и после остался верен себе, то есть своим выстраданным убеждениям и мечтам о России, свободной от жидов и от Владимира Владимировича.

Легендарный полковник Стрелков, освободитель Крыма и Донбасса, сам был заговорщиком. Однако не вполне удачливым. Ибо тот же Путин, воспользовавшись его эксклюзивными услугами, впоследствии не увидел в нем главного из героев “русского мира”. Вследствие чего Гиркин из этого “мира” был изгнан, и российский президент стал для него символом национальной измены и конкретного предательства по отношению к герою. Трудно сказать, сядет ли полковник, в течение многих лет занятый сведением счетов с руководством, но и он явно чувствует себя посторонним на празднике жизни в посткрымской России. А неожиданно востребованным – в той соседней стране, которую оккупировал, проливая реки крови, и где память о нем не скоро сотрется.

Помещенный ныне под домашний арест Платошкин похож на двух предыдущих врагов путинского режима. Сталинист по убеждениям, он может считаться единомышленником Квачкова. А в отношении Украины доктор исторических наук, жалевший о том, что вместе с Крымом Путин не присоединил и Донбасс, высказывался одновременно и в духе Гиркина, и в духе Квачкова. Что же касается инакомыслия, то первые ростки его могли появиться, когда Николай Николаевич был вынужден отказаться от дипломатической карьеры. Однако позывы к истинному диссидентству он, наверное, обнаружил в себе в 2018 году, когда на всю страну прогремела путинская “пенсионная реформа”, и тогда же увлекся политикой. Весной 2018-го завкафедрой уже выступал на митинге в столице, призывая к отставке Путина, а летом следующего года пытался (неудачно) баллотироваться от КПРФ в депутаты Мосгордумы и занял второе место на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае. Где, по его словам, в рамках борьбы с неугодным кандидатом власти даже “передислоцировали армию”.

Пожалуй, именно в это время он и ощутил себя политиком всероссийского масштаба. Окончательно же вступил на путь противостояния с режимом недавно, агитируя против путинских “поправок” в Конституцию и призывая к акциям протеста. На фоне заметного недовольства властью, проявляемого системными коммунистами, которые на своем президиуме ЦК решили обнуление национального лидера не поддерживать, демарши Платошкина представляются логичными. Логичным видится и ответ Кремля, который привлекает силовиков для задержания преподавателя и устрашения отбившейся от рук левой оппозиции. Мол, не для того мы вас протаскивали в парламент, чтобы вы занимались реальной политикой.

Тем не менее до конца неясно, в чем предметно проштрафился подозреваемый. Ясно лишь, что всем до единого обвинениям, предъявляемым и Платошкину, и другим гражданам по “фейковым” и “беспорядочным” статьям УК, грош цена. Правда, легендарный профессор Марков допускает, что судить коллегу будут за участие в “спецпроекте спецслужб США с целью вырвать у Путина миллионы людей, которым нравится СССР, и вывести их на Майдан против Путина”, по статье подрасстрельной… Но это тема слишком страшная, чтобы нам вместе с читателями углубляться в нее. Призадумаемся пока лишь над тем, что вот еще один несомненный патриот России громко возроптал против законной власти, и о том, что бы это значило.