Четверг, 4 июня 2020

Судья Мосгорсуда Илья Козлов снизил с 15 до 10 суток срок ареста журналиста “Новой газеты” и муниципального депутата Ильи Азара. Он выйдет из спецприемника 7 июня. Об этом сообщает “Апология протеста”. Азара наказали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова.

Азара защищал адвокат “Апологии протеста” Леонид Соловьев.

У здания суда задержали активиста Дэнни Кулинича.

Решение об аресте Азара 28 мая вынесла судья Тверского райсуда Елена Булгакова. Она объявила его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций).

Amnesty International признала Азара узником совести.

Между тем в пятницу у здания московского главка МВД на Петровке снова проводятся одиночные пикеты за право проводить мирные акции. По данным ОВД-Инфо, полиция задержала 13 человек, в том числе бывших фигурантов “московского дела” Владислава Барабанова и Самариддина Раджабова. Один из задержанных уже отпущен, еше один находится в отделе полиции “Тверской”.

Азара задержали на Петровке 26 мая . В тот же день там задержали еще троих пикетчиков, поддержавших Воронцова, – Виктора Немытова, координатора “Открытой России” Татьяну Усманову и редактора “Avtozak Live” Максима Кондратьева. Немытову, кроме “митинговой” статьи, инкриминировали также нарушение самоизоляции (часть 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы), Усманову и Кондратьева также обвинили в нарушении порядка проведения публичных акций и в нарушении самоизоляции. Немытова 27 мая Тверской райсуд арестовал на 15 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП, однако 29-го числа Мосгорсуд освободил его, переквалифицировав ему обвинение c “митинговой” статьи на нарушение правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП).

В последующие дни у здания МВД на Петровке проходили новые акции протеста. 28 мая там задержали нескольких журналистов, стоявших с плакатами в поддержку Азара: сотрудников “Эха Москвы” Александра Плющева, Татьяну Фельгенгауэр, главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова, фотографа Викторию Ивлеву и главреда “Таких дел” Анастасию Лотареву, а также Михаила Фишмана и писательницу Алису Ганиеву. На следующий день в том же месте на более массовой акции солидарности с Азаром задержали 31 человека.

31 мая, в День российской адвокатуры, адвокаты провели на Петровке одиночные пикеты солидарности с коллегами из Кабардино-Балкарии Ратмиром Жилоковым и Дианой Ципиновой, против которых сфабриковали дело о применении насилия к полицейским. На акции были задержаны 7 человек. Адвокатам Даниилу Берману и Дмитрию Захватову выдали протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичных акций), в которых было указано, что их действия “представляют собой не что иное как скрытую форму коллективного публичного мероприятия”.

На нынешней неделе во вторник более 20 человек были задержаны на Петровке на акции Либертарианской партии против полицейского произвола: люди вышли протестовать под лозунгом Russian Lives Matter в связи с убийством в Екатеринбурге росгвардейцами местного жителя Владимира Таушканова.