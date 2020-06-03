Среда, 3 июня 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, сообщается на президентском сайте.

Указ Лукашенко вступит в силу после официального опубликования.

Как передает Tut.by, новым премьер-министром стал бывший глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. Его предшественник Сергей Румас возглавлял кабинет с 18 августа 2018 года.

В среду Лукашенко провел совещание по поводу формирования нового состава правительства. Лукашенко отметил, что уже давал чиновникам такие поручения. “Когда прозвучало мое заявление, что всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства”, – сказал он.

По словам Лукашенко, формировать состав нового кабинета министров в Белоруссии “начали давно”. “Наверное, где-то полгода тому назад”, – сказал он. По его мнению, “ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует”.

При этом, считает Лукашенко, масштабные изменения в составе правительства нежелательны из-за кризиса в экономике в условиях пандемии коронавируса. “Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента”, – сказал он.

“Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу”, – добавил президент.

9 августа в стране состоятся выборы президента. 31 мая прошли массовые пикеты, на которых собирали подписи за оппозиционных кандидатов в президенты – Светлану Тихановскую, жену арестованного видеоблогера Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Козлова. Тихановская проводит кампанию “Стоп таракан”. Чтобы поставить за нее подпись, белорусы стоят в очередях, которые растягиваются на сотни метров – днем 31 мая в очереди в Минске одновременно находилось 2100 человек. Сам Тихановский находится в СИЗО Минска – 29 мая его задержали в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его жены и обвинили в применении насилия к милиционерам.

Всего в Белоруссии с начала мая были задержаны более 200 человек, участвовавших в акциях протеста или наблюдавших за ними. Во время акций 31 мая задержали как минимум 31 человека.

Большая часть белорусской демократической оппозиции выборы бойкотирует.

Между тем “Наша нива” сообщает, что в окружении Лукашенко решили запретить онлайн-СМИ проводить опросы общественного мнения. Для этого Национальная академия наук Белоруссии признала, что опросы на сайтах “Наша нива” и Tut.by являются “опросом общественного мнения, относящимся к общественно-политической ситуации”. Это произошло, после того как в опросах, за кого бы проголосовали читатели сайтов, на “Нашей ниве” Лукашенко набрал 3 процента голосов, а на Tub.by – 6 процентов. В белорусском КоАП с 2012 года предусмотрена ответственность за проведение опросов без аккредитации.