Вторник, 2 июня 2020

192 муниципальных и региональных депутата из 26 субъектов федерации выступили с обращением против узурпации власти Владимиром Путиным. Воззвание опубликовала московский муниципальный депутат, один из инициаторов кампании “Нет!” Юлия Галямина.

Депутаты подчеркивают, что свобода слова, многопартийность и политическая конкуренция – это основа демократического государства. “Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу мы имеем дело с попыткой государственного переворота”, – говорится в обращении.

По мнению депутатов, цель поправок – “сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – бесправия, лжи и несправедливости государства” – “спрятана за многословием декоративных обещаний”. Президент, указывают они, “хочет получить одобрение своих постыдных желаний с помощью заведомо неконституционной процедуры абсолютно неподконтрольного гражданскому обществу общероссийского голосования”. Поправки в Конституцию ” разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем”, подчеркивают авторы открытого письма.

“Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны”, – заявляют депутаты.

Это первое публичное обращение против конституционного переворота с момента назначения даты голосования по поправкам. Среди тех, кто его подписал, – глава столичного округа Красносельский Илья Яшин, муниципальные депутаты Галямина, Константин Янкаускас и Илья Азар, депутат Псковского областного собрания депутатов от “Яблока” Лев Шлосберг, председатель “Яблока” и депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова.

В понедельник Путин объявил, что голосование назначено на 1 июля. Оно растянется на 7 дней, проголосовать можно будет с 25 июня. Для досрочного или надомного голосования не потребуется уважительной причины, а у избирателей не будут фиксировать паспортные данные.