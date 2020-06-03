Среда, 3 июня 2020

Судья верховного суда аннексированного Крыма Алексей Последов в апелляции назначил свидетелю Иеговы Артему Герасимову 6 лет лишения свободы вместо штрафа в 400 тысяч рублей, сообщает “Крымский процесс”.

Герасимова взяли под стражу в зале суда.

Из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, слушателей на заседание не допустили. У суда поддержать иеговиста собрались около 20 человек.

К штрафу Герасимова, фигуранта ялтинского дела иеговистов, 5 марта приговорил судья Ялтинского городского суда Владимир Романенко. Он был объявлен виновным по части 1 статьи 282.1 УК (организация деятельности экстремистского сообщества). Прокурор Оксана Чучуева 10 февраля в прениях просила приговорить Герасимова к 6 с половиной годам лишения свободы, а после освобождения назначить ему год ограничения свободы и на 3 года запретить заниматься публичной деятельностью.

Ялтинское дело свидетелей Иеговы крымское УФСБ возбудило 15 марта 2019 года. По версии спецслужбы, он вместе с другими верующими проводил богослужения, что трактуется как “организация деятельности экстремистской организации”. 20 марта обыски по делу