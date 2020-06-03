Среда, 3 июня 2020

В отношении лидера движения “За новый социализм” Николая Платошкина СКР возбудил два уголовных дела – о распространении фейковой информации (статья 207.1 УК) и о склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212), сообщается на сайте ведомства.

По первому обвинению Платошкину грозит до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ, или до года исправительных, или до 3 лет ограничения свободы. По второму – от 5 до 10 лет лишения свободы.

В четверг Платошкин был задержан после обыска, проведенного в его квартире. Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СКР, суд отправил Платошкина под домашний арест.

На youtube-канал Платошкина подписаны 476 тысяч человек. Его видеоролики набирают миллионы просмотров. В последнее время он агитировал против путинских поправок в Конституцию, призывал направлять наблюдателей на голосование и выходить на акции протеста, в том числе одиночные пикеты, не нарушая карантина. По окончании карантина он обещал провести в Москве митинги за отставку Владимира Путина и правительства. 6 июня Платошкин хотел провести митинг против поправок, московские власти отказали в согласовании акции.

Платошкин – сталинист, участвовал в пропагандистских антиукраинских ток-шоу на ТВ и радио. На фоне пандемии коронавируса он начал резко критиковать Путина и провел в интернете опрос о доверии президенту. Платошкин также известен жесткой риторикой в отношении “Единой России”.

Платошкину 54 года. В 1987 году он окончил МГИМО, с 1987-го по 2006-й находился на дипломатической службе: работал в посольствах СССР и России в Германии, в российском МИДе, в 2004-2006 годах был вице-консулом в Хьюстоне. Преподает в Московском гуманитарном университете, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии. О создании собственного политического движения объявил в начале января 2019 года.

В сентябре 2019 года Платошкин участвовал в довыборах в Госдуму в Хабаровском крае, выдвинувшись от КПРФ по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Он занял второе место, получив 24,69 процента голосов. Мандат достался кандидату от ЛДПР Иван Пиляев.