Среда, 3 июня 2020

СКР возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК) из-за “несвоевременного информирования” о разливе нефтепродуктов в Норильске, сообщается на сайте ведомства.

В связи с аварией, произошедшей 29 мая, возбуждены также дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), 250 (загрязнение вод) УК.

Накануне был задержан начальник котлотурбинного цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Как сообщает RT, в четверг суд арестовал его на срок до 31 июля. Старостин отказался давать показания. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинения.

“Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к экологическому бедствию лиц. Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование, и журналов фиксирования переговоров по факту чрезвычайного происшествия”, – заявляют в следственном ведомстве.

Между тем “Коммерсант” сообщает, что в Москве об аварии в Норильске узнали через полчаса: в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций местной администрации сообщение о ней поступило 29 мая в 12:55 по местному времени (8:55 мск), спустя две минуты эту информацию подтведили на ТЭЦ, в московский ситуационно-аналитический центр сведения дошли в 13:49 (9:49 мск). Приказ о введении режима чрезвычайной ситуации власти Норильска получили в 14:40 мск.

По сведениям газеты, 31 мая единая дежурно-диспетчерская служба МЧС получила четыре отчета, в том числе справку о ликвидации последствий аварии. Вечером 1 июня Минэнерго и ЕДДС получили от Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК) план ликвидации аварии.

Накануне на совещании с участием Владимира Путина, посвященном ликвидации последствий разлива топлива, глава НТЭК Сергей Липин отчитался, что “информация в соответствии с планом была передана”. Путин ответил, что ему придется “попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается”. До этого губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что “реальная картина происшедшего” стала ясна региональным властям только 31 мая. Глава МЧС Евгений Зиничев также подтвердил, что в его ведомстов доложили об аварии только спустя два дня.

Усс сказал, что не может прогнозировать, когда будет сожжено разлившееся топливо. “А что делать-то? Вы же губернатор”, – ответил ему Путин.

29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Часть его попала в грунт, местный ручей и реку Амбарную. МЧС сначала утверждала, что причиной аварии стал врезавшийся в резервуар с топливом автомобиль. В НТЭК позднее заявили, что дело в просевших из-за таяния вечной мерзлоты сваях.

В Greenpeace разлив топлива назвали первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике и сравнили ее с разливом нефти с танкера “Эксон Валдиз” в 1989 году у берегов Аляски, ущерб от которого превысил 6 миллиардов долларов.

Вечером 3 июня в Красноярском крае был введен режим ЧС федерального уровня.