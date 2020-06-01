Понедельник, 1 июня 2020

Назначенное на 1 июля, но запланированное на целую неделю бессмысленное и беспощадное голосование по путинской “поправке в Конституцию” сопровождается громкой пропагандистской кампанией. На деле речь идет о десятках дополнений в Основной закон, а главной целью всенародного волеизъявления является обнуление сроков национального лидера. Проголосовать за вечного Путина россиян призывают мастера культуры, врачи, покорители космоса, спецдепутаты, спецжурналисты и прочая обслуга режима. Граждан одновременно запугивают и сулят им разные чудеса в том случае, если они поддержат начальство. Вот несколько примеров этого агитационного творчества.

23 марта. Суровый Газманов не позволит попрать память наших героев. Ласковый Безруков уговаривает защитить русский язык – такой метафоричный, такой красивый, такой богатый. Углубленный в себя Машков хочет, чтобы границы нашей Родины были нерушимы. А вдохновенный Мацуев – он вообще за культуру, за бережную охрану нашего культурного кода. У каждого из них, если не считать преференций за патриотические речи, свой повод восторгаться конституционными новациями, но мысль этих деятелей объединяет одна: приходите и проголосуйте!.. Самый как бы приличный из всех пропагандистских видеороликов, и оттого самый позорный.

10 апреля. Мэрия Омска в разгар пандемии коронавируса запускает видеоролик, в котором победа над ковидом прямо увязывается с правильным голосованием за Поправку. Зрителей ставят перед выбором простым и страшным: Конституция или смерть. Или поддержите Путина – или вы все умрете. Самая грубая и подлая шантажная технология в действии.

8 мая. Знаменитый доктор Мясников, глава информационного центра по борьбе с эпидемией, выступает в том же духе, что и креативные омичи. Хотя и в более мягкой форме. Доктор извещает россиян о том, что без голосования в поддержку Владимира Владимировича им не видать качественной медицинской помощи. Это тот самый Мясников, который до сих пор упорствует в своем ковидодиссиденстве, то склоняя граждан к смирению перед ликом коронавируса, а то заявляя, что пандемия – это “х..ня”. В его устах призывы голосовать за дополнения в Основной закон, дабы гарантировать землякам качественную медицину, звучат особенно убедительно. Самый человечный Мясников из всех, ранее и позднее виденных.

2 июня. Космонавт, дизайнер, хоккеист, поп-расстрига, актриса, профессиональный калмык, ветеран, фигуристка, хирург, директор музея, артист, сыровар, моряк, многодетная мать и примкнувший к ним Швыдкой – люди известные и безвестные – читают нашумевшую преамбулу к Конституции. Ту, в которой велено чтить память предков с их раритетными верованиями. Самый солидный и оттого самый комичный видеоролик.

2 июня. Пригожинские сценаристы и режиссеры пошли по нестандартному пути, сварганив короткометражку про геев, которые забирают ребенка из детдома. Из фильма становится ясно, что, во-первых, проголосовавшие за обнуление спасут ребенка от усыновления и, во-вторых, детдома и сироты у нас будут всегда. Самый тошнотворный из всех роликов, да ничего другого и не следовало ожидать от путинского повара. Забавно, впрочем, что один из нанятых для съемки актеров, наглядевшись на себе в роли нетрадиционной мамы, решил поучаствовать в плебисците и проголосовать против Путина. Такова сила истинно мерзотного искусства.

2 июня. Самая провальная агитация за голосование – в телешоу “60 минут”.

Бывший демократ, ныне трудящийся Госдумы, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников с явной неохотой рассказывает Скабеевой о том, чем хороши поправки. Договариваясь до того, что надо бы граждан поскорей созвать к участкам, пока они не устали от агитации. И что теперь наконец-то нуждающимся можно будет выплачивать социальные пособия, а раньше это не получалось, вообразите себе, “физически и экономически”. Заметно, как председатель комитета устал от осточертевших вопросов типа “зачем надо прийти” и необходимости на них отвечать с предельной абсурдностью.

Бывшая демократка, ныне глава ЦИК Элла Памфилова что-то лепечет о том, как мы все видим “тенденцию на улучшении” ситуации с ковидом, как “мы все будем детям и внукам рассказывать об этом уникальном событии” – обнулении верховного правителя, и завлекает электорат бесплатными ручками и масками. С бывшими демократами это бывает: поступая на службу к авторитарной власти, они становятся до того жалкими, что невольно дискредитируют не только себя, но и руководство. В этом смысле они даже полезны своей стране – в качестве великолепного образца для неподражания.