Вторник, 2 июня 2020

Закон о голосовании по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против изменений, а лишь информирование населения о плебисците. Так член ЦИКа Майя Гришина ответила на требование инициаторов кампании “Нет” выделить им время и площади в СМИ для контрагитации, сообщает РБК.

“Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ”, – добавила Гришина. По ее словам, материалы на билбордах вдоль дорог и ролики на телевидении относятся именно к информационным.

“Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее”, – пояснила Гришина. Несмотря на карантин, информирование граждан не прекращалось, подчеркнула она.

Гришина утверждает, что не видела письма оппозиционеров, но пообещала при поступлении его “внимательно рассмотреть”.

Организаторы кампании “Нет” направили письмо в ЦИК 2 июня. Они настаивают, что по телеканалам и на уличных билбордах ведется агитационная кампания. “Однако сторонники голосования “против” до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. Это создает неравенство доступа к агитации”, – говорится в письме.

Кампания против обнуления президентских сроков Владимира Путина была запущена в марте. Среди ее инцииаторов – муниципальные депутаты Илья Азар и Юлия Галямина, председатель организации “За права человека” Лев Пономарев, псковская журналистка Светлана Прокопьева, руководитель программы поддержки политзеков “Мемориала” Сергей Давидис, экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Дарья Беседина.