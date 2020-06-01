Вторник, 2 июня 2020

Пока кремлевская пропаганда извлекает максимум выгоды из мощных американских протестов после убийства Джорджа Флойда, в России гражданские активисты начали собственную кампанию против полицейского насилия под лозунгом Russian Lives Matter (по аналогии с Black Lives Matter – “черные жизни имеют значение”).

Жителя Екатеринбурга Владимира Таушканова, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев, спецназовцы Росгвардии убили 31 мая при штурме его квартиры. Силовики утверждают, что убитый наставил на них автомат Калашникова и взял в заложники своего отца Анатолия. Сам отец это отрицает и говорит, что его сын использовал против силовиков только баллончик с перцовым газом.

Движение либертарианца Михаила Светова “Гражданское общество” запустило в твиттере хэштег #RussianLivesMatter. 2 июня он вышел на первое место в трендах по России.

За своих всегда нужно вставать горой. То, что в России росгвардия безнаказанно стреляет людей и это не вызывает шквал негодования, это позорище. У чёрных в США больше солидарности, чем у нас. #RussianLivesMatter https://t.co/Htf502ebvx

— Mikhail Svetov (@msvetov) June 1, 2020

1. Совсем недавно в Москве умер активист Сергей Мохнаткин. Он умер не от старости, не от какой-то патологии, он умер от того, что его избивали в Архангельской исправительной колонии#RussianLivesMatterhttps://t.co/b6Q0SK1nyI pic.twitter.com/eE86bUMugx

— Иван Чинаров (@chinarov96) June 1, 2020

Каждый день русских арестовывают, пытают, убивают и заводят уголовные дела. Произвол властей давно стал обычным делом. Мы привыкли к тому, к чему привыкать нельзя. И нельзя забывать, как забыли о нацболе Юре Червочкине, забитом до смерти ментами с битами. #RussianLivesMatter pic.twitter.com/rvQ0uX0j4K

— Igor Efremov (@banality_ofevil) June 2, 2020

9. Сергей Рыжов из Саратова, ему сломали в СИЗО шейку бедра и отказывали в медицинской помощи#russianlivesmatter https://t.co/SFzNFKqkCb pic.twitter.com/9nsTo4m6xl

— Иван Чинаров (@chinarov96) June 1, 2020

Во вторник у здания московского главка МВД на Петровке проходили инциированные “Гражданским обществом” и Либертарианской партией пикеты против полицейского насилия. Все участники акции были задержаны – полиция схватила более 20 человек.

Члены ЛПР и активисты Гражданского общества сегодня на пикетах в Москве#RussianLivesMatter pic.twitter.com/fJe5FgtdNX

— Иван Чинаров (@chinarov96) June 2, 2020

Фото Николая Игрокова

Пикеты прошли и в самом Екатеринбурге.

Фото из твиттера @claim_in

Фото: Штаб Навального в Екатеринбурге