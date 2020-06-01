Понедельник, 1 июня 2020

В селе Курское Белогорского района аннексированного Крыма российские силовики провели обыск в доме 65-летней крымской татарки Шейде Асановой, сообщает “Крымская солидарность”.

Силовики пришли около 8 утра. В обыске участвовали росгвардейцы, в том числе омоновцы, им руководил следователь крымского УФСБ К.Ю. Митрофанов.

Обыск проходил по постановлению подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя от 3 марта. Силовики сказали Асановой, что ищут “документы или предметы”, связанные с уголовным делом, по которому проходит ее сын Рустем Асанов. Он с 2016 года живет на континентальной Украине. В итоге визитеры ничего не нашли.

Как заявила Асанова после обыска, силовики ей сказали, что ее сын состоит в “формировании Челебиджихана”§ и спросили, есть ли в доме “символика или оружие”. Она рассказала, что ее сын уехал на континентальную Украину, после того как поругался с отцом; там он устроился на работу и женился.

В Крыму против крымских татар сфабрикован уже ряд уголовных дел об участии в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана. Фигурантам этих дел инкриминируют часть 2 статьи 208 УК России (участие в незаконном вооруженном формировании). Как можно предположить, такое же обвинение выдвинуто и против Асанова.