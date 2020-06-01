Понедельник, 1 июня 2020

О пародии Максима Галкина на Собянина и Путина

…Просто колбасит меня всего… Я никак не ожидал от Максима. Неужели вот сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину очень талантливый артист вздумал набрать очков, еще больше себе там подписчиков или чего-то… Ну и на волне того, что действительно в стране нет политической сатиры, воспользоваться таким очень сложным моментом…

Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме (коронавируса. – Ред.), который возглавил штаб… и стоит до последнего, чтобы этот карантин и изоляция были до последнего… Человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв… Посмотрите, что в Америке творится и в Европе…

Ну почему нужно так обосрать? Ну зачем это делать?

Познер, которого я очень уважаю, сказал не так давно, что сейчас не время вот так хаять власть. Не время! А смеяться, тем более так вот грубо – не заслужил Собянин этого!

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