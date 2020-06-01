Понедельник, 1 июня 2020

Коллегия Второго западного окружного военного суда (председательствующий – Виталий Бакин) на выездном заседании в Курске приговорила к пяти годам общего режима местного коммунистического активиста Сергея Лаврова. О приговоре, вынесенном 29 мая, сообщает правозащитный центр “Мемориал”. Лаврова осудили по статье о призывах к терроризму за семь публикаций во “Вконтакте”.

Активист объявлен виновным по семи эпизодам по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму в интернете). Он получил минимальный срок, предусмотренный этой нормой.

Также Лаврову запретили в течение двух с половиной лет после освобождения администрировать сайты, группы и чаты в интернете.

По данным “Мемориала”, публикации, которые инкриминировались Лаврову, были сделаны им на личной ВК-странице в последние два года и содержали “критику российских властей”. Эти материалы, по версии следствия, содержали “психологические и лингвистические признаки призыва к осуществлению террористической деятельности путем насильственного захвата власти”.

Лаврова задержали 5 июня 2019 года, после чего он находился под домашним арестом.

В июне 2015 года в отношении Лаврова, который модерировал ВК-сообщество “Российский спецназ оппозиции им. Чапаева”, было возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму) из-за публикации им на личном youtube-канале сюжета “Готов убрать Путина – тогда вступай в спецназ оппозиции Чапаева”.

В начале сентября того же года против Лаврова, который модерировал также ВК-сообщество “Путин – хуйло в квадрате”, полиция возбудила дело об оскорблении главы государства.

Лаврову вменялось написание того самого текста, за репост которого летом 2015 года в Краснодаре завели дело против политактивистки Дарьи Полюдовой. Пост, опубликованный в сообществе “Путин – хуйло в квадрате” 8 августа 2014 года, гласил: “Путин, ты заебал со своими дружками олигархами. Мы, свободные граждане России, говорим тебе: иди на хуй. Кто хочет послать Путина на хуй – ставьте здесь лайк. Если вы против российской власти – тогда вступайте сюда. Перепост приветствуется!”. Впоследствии дело об оскорблении Лавровым Путина было прекращено.

В сентябре 2015 года Ленинский райсуд Курска отправил Лаврова на психиатрическую экспертизу по делу об экстремизме. Тогда же ему предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК еще по одному эпизоду – за перепост поста “Путин, ответь за теракты” с ВК-страницы Полюдовой. Этот пост фигурировал и в деле самой Полюдовой, по которому она была приговорена к двум годам колонии-поселения.

5 ноября 2017 года активиста задержали и двое суток продержали в отделе полиции из-за того, что он написал во “Вконтакте”, что намерен выйти на акцию в поддержку “революции Вячеслава Мальцева”. На активиста тогда составили протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).