Воскресенье, 31 мая 2020

“Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна”, – так прокомментировал удачный запуск американского пилотируемого космического корабля Владимир Устименко, глава пресс-службы “Роскосмоса”.

Дмитрий Рогозин умнее своего пресс-секретаря. Выждав некоторое время, он все-таки поздравил Илона Маска и с запуском корабля, и с успешной стыковкой. И даже сообщил, что ему понравилась хохма основателя корпорации SpaceX. Речь шла о полуострове и о батуте. Дело в том, что шесть лет назад, когда Белый Дом в ответ на российскую аннексию Крыма ввел против Кремля первые санкции, шеф “Роскосмоса” пригрозил американцам суровыми контрмерами. Дескать, если вы так, то мы откажемся доставлять ваших астронавтов на МКС и будете на пружинах прыгать, чтобы туда попасть. “Батут работает”, – сообщает ныне Маск Рогозину, и тот беззлобно откликается на шутку. Это еще называется “хорошей миной”.

Ясно, впрочем, что так называемую правду следует искать в раздраженной реплике Устименко, а не в благодушном твите его начальника. Пресс-атташе не понимает, чего народы радуются, и как бы не боится сравнивать космическую викторию американцев с нашими победами – а все потому, что ужасно раздосадован. В состоянии более спокойном он бы тихо и печально констатировал тот непреложный факт, что впервые в истории человечества пилотируемый корабль запускает частная компания – и это достаточный повод для всемирной “истерики”. А также для внутриведомственной истерики в “Роскосмосе”, где лучше всего умеют разворовывать казенные деньги, задерживать зарплаты рабочим и с перекошенными от патриотизма лицами заявлять, будто воздух с корабля “Союз” утек оттого, что американцы в нем просверлили дырку.

Короче, ситуация, сложившаяся в отрасли, где мы отстали от Илона Маска навсегда и продолжаем уверенно бежать в обратном направлении, прозрачна. Вот ревнивый Устименко уже и на Луну собрался, как иные люди на стенку лезут от огорчения. Спасибо хоть Рогозин сумел скрепя сердце поздравить ненавидимого американца, который посмеялся последним.

Куда трудней разобраться с Трампом и его конкурентными отношениями с Россией. И главная проблема тут не в том, что мы почти ничего не знаем про его пресс-секретаря и не ведаем, кто из них умнее. Главная проблема в том, что президент США сам себе пресс-секретарь. А в словах и поступках американского национального лидера обнаруживается такая хаотичность мышления, что поневоле начинаешь сочувствовать его несчастному партнеру в Кремле.

С одной стороны, Трамп решительно и последовательно отказывается от всех пактов, заключенных ранее с Москвой. В прошлом году он денонсировал договор о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь намеревается разорвать соглашение по открытому небу. На очереди СНВ-3, из которого наверняка выйдет, если победит на президентских выборах в ноябре. И это значит, что он явный враг, хуже Рейгана, с которым как раз удавалось достигать исторических договоренностей, завершая холодную войну. Получается, что разговаривать с этим политиком буквально не о чем и незачем. Стало быть, Россия обречена на конфронтацию со сверхдержавой.

С другой стороны, эта его идея фикс, вечное желание встречаться с Путиным и дерзкая мечта заключить с ним сделку явно свидетельствует о том, что в Белом Доме сидит лучший друг россиян и самый комфортный из собеседников Владимира Владимировича. Лидеры почти всех без исключения стран первого мира после Крыма и Донбасса не хотят расширять “семерку”, вернув туда РФ, а он хочет. С ним спорят, а он сочиняет обходной маневр. Давайте, предлагает, позовем на саммит австралийцев, индусов и южных корейцев, и с ними заодно русских – ловко придумано, правда же? Причем в Нью-Дели точно не станут возражать, осталось уломать Сеул и Канберру. Ну, не считая остальных.

С космосом, выходит, все просто, если глядеть на мир и вселенную глазами российских руководителей и их издерганных пресс-секретарей. Бесконечно грустно, но просто. С Трампом, который сам по себе олицетворяет космический кавардак в мировой политике, все невероятно сложно. Позавчера он воюет с Китаем, вчера мирится, сегодня опять воюет, а завтра, очевидно, будет стремиться к тому, чтобы вовлечь в эту войну президента Путина. Позавчера он бегал за Владимиром Владимировичем, вчера фактически объявил, что контроль за вооружениями отменяется, а сегодня соблазняет нашего Начальника полноправным членством в какой-то немыслимой G11. Спрашивается, что он скажет завтра, при том что практически одновременно с этими его заявлениями Госдеп уличает Гознак в изготовлении фальшивых ливийских динаров. Эдак дойдет до того, что и для “народных республик”, угнездившихся в Донбассе, нельзя будет в Москве эксклюзивно печатать ни рублей, ни гривен – и как же мы тогда его назовем, этого Трампа? Верным другом или заклятым врагом?

Ответ на этот вопрос имеется, к сожалению, один-единственный. Если сравнивать трагический, но понятный сюжет, связанный с ихним “Драконом”, и сюжет обнадеживающий, но абсолютно загадочный, связанный с ихним Трампом, то следует предпочесть первый. Ибо безысходная ясность, согласитесь, все-таки лучше проклятой неизвестности, которая чревата последствиями пострашней вечного отставания в каком-то там космосе. А по-хорошему надо бы, учась смирению и ограждая российский бюджет от многомиллиардных бессмысленных трат, и Рогозина уволить, и о Луне не грезить. Равно и на Трампа не уповать, сберегая нервы.