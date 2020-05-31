Воскресенье, 31 мая 2020

На плебисците по поправкам в Конституцию Центризбирком разрешит голосовать досрочно или на дому без “уважительной причины”. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на проект порядка голосования.

К таким причинам ранее могли относиться отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком и т.п. Если по старым правилам участковая комиссия могла отказать заявителю, признав причину, по которой он хочет проголосовать дома или досрочно, “неуважительной”, то теперь таких ограничений нет. Досрочное голосование допускается не ранее чем за 6 дней до плебисцита.

Комиссиям также разрешили организовывать голосование на придомовых территориях, территориях общего пользования и в “иных местах” в период, который начинается за шесть дней до даты плебисцита. Согласно Градостроительному кодексу, места общего пользования – это улицы, набережные, береговые полосы водных объектов, скверы и бульвары.

В соответствии с новым порядком при выдаче бюллетеней не будут фиксироваться серия и номер паспорта избирателя – ему будет достаточно просто расписаться.

21 мая Роспобтребнадзор выпустил рекомендации избиркомам по организации голосования в условиях коронавируса. Из документа следует, что голосование может продлиться несколько дней во избежание стоплотворения, кабинки не будут оборудованы шторками, а при надомном голосовании членам комиссий рекомендовано не заходить в квартиры. Каждый час на избирательных участках будет проводиться технологический перерыв для дезинфекции.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса Владимир Путин отложил его на неопределенный срок. О новой дате он должен объявить не позже чем за 30 дней до плебисцита.

25 мая председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что в трех-четырех регионах плебисцит может пройти дистанционно.