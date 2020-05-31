Воскресенье, 31 мая 2020

28 процентов россиян готовы выйти на акции протеста в связи с падением уровня жизни – таковы данные опроса Левада-центра, опубликованные “Открытыми медиа”.

Это максимальное значение за полтора года. Ранее пик протестной активности пришелся на осень 2018 года, когда был подписан закон о пенсионной реформе – о готовности протестовать тогда говорили 30 процентов респондентов.

27 процентов участников опроса считают возможным проведение акций протеста с экономическими требованиями в настоящий момент.

Респондентам задавались три вопроса: насколько, по их мнению, возможны массовые выступления против падения уровня жизни; готовы ли они лично участвовать в них; на какие категории населения должны быть направлены меры поддержки государства в период пандемии. Опрос проводился 22-24 мая методом случайной выборки мобильных и стационарных телефонов, в нем участвовали 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше.

В феврале нынешнего года протестовать против падения уровня жизни готовы были 24 процента опрошенных. Наименьшая готовность к протестам была зафиксирована в 2014 году после аннексии Крыма: в августе выйти на улицы с экономическими требованиями были готовы только 8 процентов опрошенных.

В Москве сейчас готовы протестовать 26 процентов участников опроса, в сельской местности – 33 процента. При этом в столице акций неповиновения ожидают 32 процента респондентов, на селе – 25 процентов.

Максимальную готовность протестовать высказали наименее обеспеченные участники опроса, описавшие свой уровень доходов как “едва хватает на еду”. Среди них выходить на митинги готовы 37 процентов опрошенных.