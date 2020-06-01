Понедельник, 1 июня 2020

Владимир Путин согласился с предложением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой провести плебисцит по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом он заявил на совещании с рабочей группой по подготовке поправок.

“1 июля смотрится как день вполне подходящий”, – сказал президент. Он призвал не экономить на голосовании.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин призвал Памфилову и главного санитарного врача Анну Попову “уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности”, а глав регионов – “содействовать в организации общероссийского голосования исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей”.

Россияне смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Павел Крашенинников. Памфилова предложила проводить голосование в течение шести дней до основной объявленной даты, эту инициативу поддержал Путин.

Вечером Памфилова сообщила, что голосование по почте на плебисците применяться не будет, “поскольку наши процедуры и наши технологии “Мобильный избиратель” это полностью поглощают”,. Она отметила, что такое голосование “всегда сопровождается в ряде стран огромными скандалами”. По ее словам, электронное голосование может пройти в двух-трех регионах.

Как сообщил в понедельник “Коммерсант”, согласно новому проекту порядка голосования граждане смогут участвовать в плебисците досрочно или на дому без “уважительной причины”.

К таким причинам ранее могли относиться отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком и т.п. Если по старым правилам участковая комиссия могла отказать заявителю, признав причину, по которой он хочет проголосовать дома или досрочно, “неуважительной”, то теперь таких ограничений нет. Досрочное голосование допускается не ранее чем за 6 дней до плебисцита.

Комиссиям также разрешили организовывать голосование на придомовых территориях, территориях общего пользования и в “иных местах” в период, который начинается за шесть дней до даты плебисцита. Согласно Градостроительному кодексу, места общего пользования – это улицы, набережные, береговые полосы водных объектов, скверы и бульвары.

В соответствии с новым порядком при выдаче бюллетеней не будут фиксироваться серия и номер паспорта избирателя – ему будет достаточно показать паспорт и расписаться.

21 мая Роспобтребнадзор выпустил рекомендации избиркомам по организации голосования в условиях коронавируса. Из документа следует, что голосование может продлиться несколько дней во избежание стоплотворения, кабинки не будут оборудованы шторками, а при надомном голосовании членам комиссий рекомендовано не заходить в квартиры. Каждый час на избирательных участках будет проводиться технологический перерыв для дезинфекции.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса Путин отложил его на неопределенный срок.