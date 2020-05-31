Воскресенье, 31 мая 2020

В Екатеринбурге демонтированы восемь табличек “Последнего адреса” в память о репрессированных, сообщает Znak.com со ссылкой на активистку Елену Шукаеву. По ее словам, полиция проводит проверку.

Как сообщил житель Екатеринбурга Александр Слуцкий, первым обнаруживший пропажу табличек, они исчезли с домов 1 и 7 на Улице 8 марта. “Еще пару дней назад я видел их (на фасаде дома по Улице 8 марта, 7. – Ред.), и еще две – на фасаде дома № 1 по этой же улице, а сегодня они исчезли”, – написал он в Фейсбуке. Слуцкий сообщил о случившемся в полицию. Шукаева рассказала, что, узнав о пропаже табличек на Улице 8 марта, активисты проверили еще несколько адресов – оказалось, что всего они исчезли с восьми зданий, в том числе на улице Шейкмана, 19 и по адресу Челюскинцев, 1. Неизвестные попытались снять еще одну табличку, но у них не получилось.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили Znak.com, что проверку по факту пропажи табличек проводит городской отдел полиции №9.

“Теперь, видимо, мы попросим жителей города помочь нам либо выяснить, куда пропали таблички, либо помочь деньгами на восстановление табличек”, – сказала Шукаева.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга утверждают, что мэрия не имеет отношения к демонтажу табличек.

Ранее таблички “Последнего адреса” снимали в Таганроге, Твери, селе Сростки Алтайского края, Барнауле и в Одессе.

Проект “Последний адрес” был запущен в 2014 году. На стенах домов, из которых забирали граждан во времена сталинских репрессий, устанавливаются мемориальные таблички по проекту архитектора Александра Бродского. Каждая табличка представляет собой пластину из оцинкованной стали с квадратным отверстием вместо портрета и надписью с указанием имени репрессированного, его профессии, дат рождения, ареста, гибели и реабилитации. Принцип проекта – “Одно имя, одна жизнь, один знак”. Сейчас по всей России установлено уже более 1000 табличек.