Суббота, 30 мая 2020

Президент США Дональд Трамп отложил саммит G7 на осень. Как передает CNN, он предлагает провести встречу в расширенном формате – с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

“Я откладываю его (саммит. – Ред.), потому что не думаю, что G7 должным образом представляет происходящее в мире. Это очень устаревшая группа стран”, – заявил Трамп в субботу.

Помимо США в “большую семерку” входят Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.

Директор Белого Дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что Трамп хочет расширить формат G7 за счет участников разведывательного альянса “Пять глаз” (помимо США, Канады, Великобритании и Австралии в него входит Новая Зеландия) и стран, сильно пострадавших от коронавируса. На саммите Трамп хотел бы обсудить будущее Китая, сказала Фара.

Саммит в этом году должен пройти в США. Он был запланирован на июнь. Из-за пандемии встречу решили провести онлайн. 20 мая на фоне улучшения эпидемической ситуации в США Трамп заявил, что июньский саммит может пройти в очной форме – это было бы “признаком нормализации”. Однако другие лидеры G7 не подтвердили своего участия. Трамп в итоге объявил, что встреча состоится не раньше сентября.

Россию исключили из “восьмерки” после аннексии Крыма. В 2018 году Трамп предложил вернуть Владимира Путина в клуб. В августе прошлого года президент США вновь заявил, что присутствие России в группе целесообразно, и обвинил своего предшественника Барака Обаму в развале формата G8. После этого Конгресс США принял резолюцию против воссоздания “большой восьмерки”.