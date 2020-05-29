Пятница, 29 мая 2020

В Москве на одиночных пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара задержали 31 человека, передает ОВД-Инфо.

Все задержанные стояли у зданиям столичного главка МВД на Петровке, кроме муниципального депутата Александра Нахимсона, который пикетировал управу района Хамовники.

Самым первым еще днем задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который вышел на пикет с плакатом “Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!”. Вместе с ним задержали его помощницу Марию Чуприну и активиста Вадима Самолкина, уточняет “Медуза”.

Массовые задержания начались около 3 часов дня. Изначально полицейские хватали тех, кто вставал с плакатами, однако затем задержания стали случайными. Среди тех, кого схватили, были журналисты “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев – они не участвовали в акции и показали полицейским свои пресс-карты. Позже журналистов отпустили без протоколов, начальник отдела полиции “Хамовники” извинился перед ними.

а это на Петровке заместителя председателя московского Яблока задерживают, Кирилла Гончарова: pic.twitter.com/Pxu7qyBn6q

— Чертова Кукла (@pesni_o_dyshnom) May 29, 2020

11 человек доставили в ОП “Хамовники”, 13 человек – в ОП “Таганский”, еще 6 человек – в ОП “Тверской”. Среди задержанных – муниципальный депутат Юлия Галямина и бывший фигурант “московского дела” Самариддин Раджабов. Митрохина, Чуприну и Самолкина отпустили из “Тверского” с протоколами по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение самоизоляции), на Митрохина 29 июня собираются составить протокол по статье 20.2 федерального КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций). К задержанному Денису Мищенко, которого собирались доставить в “Хамовники”, приехала скорая; его высадили из полицейского автобуса.

В Петербурге четверых пикетчиков – Павла Иванкина, Максима Леонова, Никиту Чиркова и Дмитрия Анисимова – задержали на акции солидарности у Гостиного двора.

29 мая Мосгорсуд освободил из-под ареста посаженного на 15 суток за пикетирование здания на Петровке активиста Виктора Немытова. Суд переквалифицировал “правонарушение” со статьи 20.2 на статью о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 20.6.1 федерального КоАП).

Протесты у главка МВД продолжаются третий день. Во вторник там схватили Азара и еще троих пикетчиков, поддержавших Воронцова, – Немытова, координатора “Открытой России” Татьяну Усманову и редактора “Avtozak Live” Максима Кондратьева. Немытову, кроме “митинговой” статьи, инкриминировали также нарушение самоизоляции (часть 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы), Усманову и Кондратьева также обвинили в нарушении порядка проведения публичных акций и в нарушении самоизоляции. В среду на пикете солидарности с Азаром там же были задержаны несколько журналистов: Плющев, Фельгенгауэр, главред “Медиазоны” Сергей Смирнов, фотограф Виктория Ивлева и главред “Таких дел” Анастасия Лотарева, а также писательница Алиса Ганиева.

Азару Тверской райсуд Москвы в среду назначил 15 суток ареста.