Пятница, 29 мая 2020

Российское государственное предприятие “Гознак” незаконно печатает ливийские деньги, говорится в заявлении Госдепартамента США. 26 мая власти Мальты конфисковали партию фальшивых ливийских динаров на сумму, равную 1,1 миллиарда в долларовом эквиваленте, сообщает Госдеп. Деньги были напечатаны в России по заказу нелегитимной ливийской структуры, отмечается в заявлении.

Вашингтон подчеркивает, что эмиссией в этой стране может заниматься только Центральный банк в Триполи. “Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, усугубил экономические проблемы Ливии”, – отмечает Госдеп.

США призывают Россию “прекратить вредоносные, дестабилизирующие действия в Ливии”. Вашингтон готов сотрудничать с ООН и международными партнерами в целях пресечения деятельности, подрывающей суверенитет и стабильность ливийского государства и нарушающей режим международных санкций, говорится в заявлении Госдепа.

Россия с 2016 года печатает ливийскую валюту по заказу непризнанного правительства в Тобруке. Ранее Мальта уже перехватывала изготовленные “Гознаком” динары.

В Москве настаивают на легитимности “Центробанка” в Бенгази. “В условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка, – говорится в заявлении российского МИДа. – В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики”.

“Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления”, – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, которая воюет против международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи.