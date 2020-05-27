Среда, 27 мая 2020

“Убили Сергея Мохнаткина” – разносят в соцсетях горестную весть те, кто следил за судьбой этого несгибаемого политзека. 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади он вступил в бой с карательной системой и отправился на зону. Потом были избиения и голодовки в колонии, годы борьбы, новые уголовные дела, пыточные условия строгого режима. Мохнаткин вышел на свободу в 2018 году. Здоровье его было подорвано.

Триумфальная, 31 января 2014 года. Мохнаткина вновь избили на новогодней акции Стратегии-31 и арестовали по 318-й статье. Фото Евгении Михеевой для “Граней”.