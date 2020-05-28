Четверг, 28 мая 2020

Президент США Дональд Трамп подписал указ о “недопущении онлайн-цензуры” в социальных сетях. Документ опубликован на сайте Белого Дома. Как заявил Трамп, указ призван “защитить свободу слова от одной из серьезнейших опасностей, с которой она столкнулась в истории Америки”.

Указ касается статьи 230 закона 1996 года о пристойности коммуникации – эта норма освобождает соцсети от ответственности за пользовательский контент и в то же время позволяет его модерировать. Трамп поручил своей администрации уточнить условия, при которых поставщик онлайн-услуг может быть наказан за ограничение доступа к контенту.

В указе говорится, что Твиттер, Инстаграм, Фейсбук и YouTube “обладают огромными, если не беспрецедентными возможностями для формирования интерпретации публичных событий; цензуры, удаления или исчезновения инфрмации; контроля за тем, что люди видят или не видят”. Президент обвиняет Твиттер в том, что соцсеть “выборочно размещает предупреждения на твитах таким образом, что это явно отражает политическую предвзятость”.

Как сообщает “Голос Америки”, генпрокурор Уильям Барр сообщил, что Белый Дом готовит законопроект в дополнение к указу Трампа. В администрации планируют отменить или изменить статью 230.

В Твиттере в свою очередь назвали указ Трампа “реакционным и политизированным”. Представитель Фейсбука заявил, что изменение статьи 230 приведет к усилению онлайн-цензуры, поскольку интернет-компаниям придется “цензурировать все, что может кого-либо обидеть”. В Google подчеркнули, что отмена 230-й статьи навредит экономике США и лидерству страны в мире в области интернет-свобод.

Трамп пообещал ввести регулирование соцсетей, после того как Твиттер пометил как недостоверные два его твита (1, 2), в которых президент назвал мошенническим голосование по почте на выборах в Калифорнии. Администрация соцсети сопроводила твиты ссылкой на пояснения экспертов о том, что голосование по почте в США редко приводит к фальсификациям. Президент обвинил Твиттер во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Трамп заявил, что хотел бы закрыть Твиттер. “Я бы его закрыл, но должен соблюдать правовую процедуру. Если бы можно было законно закрыть его, я бы это сделал”, – сказал президент.