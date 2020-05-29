Пятница, 29 мая 2020

Фото: kremlin.ru

Из итогового доклада за 2019 год

Уполномоченный убежден, что система защиты права на жизнь, а также от насилия ребенка неизбежно нуждается в дополнительных законодательных мерах. Более того, необходимо рассматривать комплекс мер, предусматривающий повышение уровня социальной поддержки семей с детьми и расширение льгот как для государственного, так и частного сектора оказания услуг. В частности, можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности.

Соответствующие предложения Уполномоченным были направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.

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