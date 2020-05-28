Четверг, 28 мая 2020

В отношении создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела – о вымогательстве и о рапространении порнографии, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на начальник пресс-службы московского главка МВД Владимира Васенина. Всего Воронцов проходит подозреваемым по пяти уголовным делам.

Дело, квалифицированное по части 1 статьи 163 УК (вымогательство; до 4 лет), возбудило 27 мая управление дознания столичного главка. Воронцов обвиняется в том, что в сентябре 2018 года “по предварительному сговору с неустановленными лицами” организовал на своих интернет-площадках “публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов”, доступ к которым предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

28-го числа было открыто еще одно дело по пунктам “а” и “б” части 3 статьи 242 УК (незаконное распространение порнографии группой лиц по предварительному сговору через интернет; от до 6 лет). Это дело открыли по заявлению некой женщины, которую Воронцов в ходе интернет-переписки якобы вынудил прислать ему “личные видеозаписи порнографического содержания”. Затем экс-полицейский, по версии следствия, потребовал от потерпевшей 30 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать видео. Она якобы перевела ему деньги.

В пятницу фигуранту первого дела о порнографии, по которому проходит Воронцов, администратору “Омбудсмена полиции” Игорю Худякову предъявили обвинение, сообщил

В четверг телеграм-канал Baza сообщил, что на Воронцова завели дело по статье 319 УК (оскорбление представителя власти) из-за поста в Телеграме. “В апреле в своих постах он несколько раз высмеивал старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела УСБ Сергея Кобелева. Воронцов прямо намекал о нетрадиционной сексуальной ориентации Кобелева и называл его “заднеприводным особистом”, – говорилось в публикации. По информации Baza, еще в 2017 году после обыска у Воронцова Кобелев написал на него заявление в СКР из-за того, что тот назвал его “пи*****”, но тогда дело заводить не стали. Адвокат арестованного Сергей Бадамшин сообщил, что защиту Воронцова об этом деле не уведомляли.

Воронцов был задержан 7 мая у себя дома. Первоначально его обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за “нераспространение фотографий личного характера”. В своем заявлении потерпевший указал, что служил в одном из подразделений московского главка МВД в 2012-2017 годах. В октябре 2017-го ему якобы позвонил Воронцов, с которым потерпевший был ранее знаком, и потребовал от него 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать некие личные фото полицейского. После того как потерпевший отказался платить, по версии следствия, “дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц”. Главное следственное управление столичного главка МВД открыло на Воронцова дело по части 2 статьи 163 УК (вымогательство в крупном размере). По этому делу ему грозит до 7 лет колонии.

8 мая Тверской райсуд столицы отправил Воронцова в СИЗО. Экс-полицейский на слушаниях заявил, что возбужденное против него дело – это “месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции”.

24 мая в Вологде по делу о незаконном обороте порнографии в интернете (часть 3 статьи 242 УК) задержали Худякова. Его этапировали в Москву, где в понедельник суд арестовал его на срок до 22 июля.

Московский главк МВД сообщил, что по тому же делу привлекли и самого Воронцова. Дело квалицировано по пунктам “а” и “б” части 3 статьи 242 УК (незаконный оборот порнографии группой лиц по предварительному сговору или организованной группой через интернет).

24 мая РЕН-ТВ сообщал также о задержании бывшего администратора “Омбудсмена полиции”, сотрудницы экспертно-криминалистического центра петербургского главка МВД Дианы Ковалевской. Позже она сообщила “Бумаге”, что находится “на службе”.

Заявление, на основании которого завели дело на Худякова, написала одна из подписчиц “Омбудсмена полиции”: кто-то якобы выложил ее интимные фотографии в паблике в 2018 году.

14 апреля у Воронцова проходил обыск по делу о распространении фейковой информации о коронавирусе (статья 207.1 УК). Поводом для возбуждения дела стал пост в паблике “Омбудсмен полиции” о том, что “курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку”. В СКР утверждали, что в этом институте случаев заболевания коронавирусом не выявлено. После допроса Воронцов был отпущен в статусе свидетеля.