Среда, 27 мая 2020

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал обращение российской общественности о проведении правовой экспертизы путинских поправок в Конституцию. Об этом The New Times сообщил юрист-конституционалист, инициатор обращения в Совет Европы Станислав Станских.

Теперь, по словам Станских, Венецианская комиссия проверит поправки “на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы”. Сроки экспертизы пока неизвестны, ее результаты носят рекомендательный характер.

Как отметил юрист, по информации членов ПАСЕ, решающую роль для положительного решения сыграло обращение, под которым на момент написания новости подписались более 207 тысяч человек.

Петиция появилась на Сhange.org в середине марта. Ее инициаторами стали более 120 юристов, правозащитников, политиков, журналистов, в том числе члены конституционного совещания 1993 года Григорий Сатаров и Виктор Шейнис, директор Левада-центра Лев Гудков, политики Юлия Галямина, Михаил Касьянов, Лев Шлосберг.

В начале апреля на петицию отреагировала генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич – она пообещала отнестись к этой инициативе со всей серьезностью. 10 апреля, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Пейчинович-Бурич не исключила подачи в Венецианскую комиссию дополнительного запроса по поводу конституционных поправок.