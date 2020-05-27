Среда, 27 мая 2020

Фейсбук и Твиттер не выполнили решение мирового суда Таганского района Москвы о выплате штрафов по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на мсточник, близкий к Роскомнадзору.

По словам источника, исполнительные документы для взыскания штрафов в конце прошлой недели передали судебным приставам.

Решение в отношении Фейсбука вступило в силу 16 марта, в отношении Твиттера – 14 марта. На его исполнение компаниям отводилось 60 дней.

Штрафы компаниям назначили в середине февраля по новой части 8 статьи 13.11 КоАП (неисполнение оператором персональных данных обязанности по хранению в России персональных данных россиян). При этом Твиттер обжаловал решение суда, но получил отказ.

Газета отмечает, что ФССП не сможет выполнить взыскание, поскольку компании не имеют представительств в России, а спор между ними и Роскомнадзором относится к публично-правовым – в настоящее время международные механизмы исполнения таких решений судов отсутствуют.

В 2019 году компании уже штрафовали на 3 тысячи рублей каждую за непредоставление сведений (статья 19.7 КоАП) о локализации персональных данных россиян. Твиттер тогда оплатил штраф.

В декабре прошлого года Госдума увеличила максимальную сумму штрафов для иностранных соцсетей, отказываюшихся переносить данные в Россию, до 6 миллионов рублей. Штраф за повторное нарушение составляет до 18 миллионов рублей.