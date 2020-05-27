Среда, 27 мая 2020

Тверской райсуд Москвы арестовал журналиста “Новой газеты”, муниципального депутата Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова, сообщает “Апология протеста” со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Азар объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций).

Amnesty International признала Азара узником совести.

Между тем у здания МВД на Петровке задержаны трое журналистов, проводивших одиночные пикеты в поддержку Азара – сотрудники “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, а также главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов, сообщает “Медиазона”. Журналистов доставили в отдел полиции “Тверской”. Позже задержали журналистку Викторию Ивлеву и главного редактора “Таких дел” Анастасию Лотареву.

Накануне Тверской райсуд дал 15 суток ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП еще одному участнику пикетов в поддержку Воронцова, Виктору Немытову. Это решение Соловьев уже обжаловал в Мосгорсуде.

Азара задержали во вторник у здания московского главка МВД на Петровке. В тот же день там же задержали еще троих пикетчиков, поддержавших Воронцова – Немытова, координатора “Открытой России” Татьяну Усманову и редактора “Avtozak Live” Максима Кондратьева. Немытову, кроме “митинговой” статьи, инкриминировали также нарушение самоизоляции (часть 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы), Усманову и Кондратьева также обвинили в нарушении порядка проведения публичных акций и в нарушении самоизоляйии.

Воронцова 8 мая отправили в СИЗО по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение компрометирующих фотографий. Затем ему вменили второе уголовное обвинение – распространение порнографии. По второму делу также арестован администратор “Омбудсмена полциии” Игорь Худяков. Согласно фабуле второго дела, неизвестный в 2018 году опубликовал в паблике интимные фото бывшей сотрудницы полиции.