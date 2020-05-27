Среда, 27 мая 2020

Германия инициирует введение санкций ЕС против лиц, причастных к российской кибератаке на Бундестаг. Об этом Интерфаксу сообщила представитель МИДа Германии, после того как туда вызвали российского посла Сергея Нечаева.

“Российскому послу с указанием на выданный генпрокуратурой 5 мая 2020 года ордер в отношении российского гражданина Дмитрия Бадина было сообщено, что правительство ФРГ будет выступать в Брюсселе за задействование европейского режима киберсанкций в отношении ответственных за нападение на немецкий Бундестаг. В том числе в отношении господина Бадина”, – сказала представитель германского МИДа. Она также предупредила, что Берлин может самостоятельно ввести санкции в отношении россиян в связи с этой кибератакой.

Дипломат добавила, что правительство ФРГ рассматривает дело о взломе Бундестага с учетом продолжающегося расследования убийства в Берлине чеченского беженца Зелимхана Хангошвили, в связи с которым из ФРГ были высланы два российских дипломата. Расследовательская группа Bellingcat доказала, что подозреваемый в убийстве Хангошвили россиянин Вадим Красиков – бывший служащий спецназа ФСБ “Вымпел”, проходивший подготовку на базах центра спецназначения ФСБ. Германские власти считают, что киллер действовал по заданию из Москвы или Грозного.

5 мая суд в Германии выдал федеральному прокурору международный ордер на арест 29-летнего офицера ГРУ Бадина. Ранее он уже подозревался американскими властями в кибератаках на серверы штаба Демпартии США и Всемирного антидопингового агентства.

Бадин – служащий войсковой части 26165, находящейся на Комсомольском проспекте в Москве. Там служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности.

По версии прокуратуры, Бадин принадлежит к хакерской группировке Fancy Bear. По сведения газеты Süddeutsche Zeitung, германским спецслужбам удалось установить личность еще одного российского хакера, причастного к атаке на Бундестаг, однако у них не получилось собрать достаточно доказательств, чтобы выписать ордер и на его арест.

Атака на серверы Бундестага продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В локальную сеть был запущен вирус, открывший хакерам доступ ко внутренним документам германского парламента. Хакеры получили доступ как минимум к 16 гигабайтам данных, в том числе к архиву переписки депутатов. О том, что серверы взломала Fancy Bear, стало известно в январе 2016 года.

Евросоюз объявил о введении юридического механизма санкций за кибератаки в мае прошлого года. Ограничения могут быть введены против физических или юридических лиц. Их фигурантам будет запрещен въезд в ЕС, их банковские активы в должны быть заморожены, а европейскому бизнесу запрещено поддерживать с ними отношения. Санкции могут быть введены и за кибератаки против третьих стран, не входящих в ЕС (например, США) и международных организаций.