Четверг, 28 мая 2020

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начался суд над 61-летним крымским украинским активистом Олегом Приходько, обвиняемым в подготовке терактов, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Как сообщают “Ґрати”, на первом заседании по существу дела он отказался признать вину.

“В период времени с 18 марта 2014 по июль 2019 года, руководствуясь человеконенавистнической коммунистической идеологией, пособники и предатели, которые давали присягу Украине, начали творить террор против крымских татар и украинских патриотов, которые не захотели молиться кремлевскому богу. Проводили обыски у меня и моей дочери. Но я не снимал флага Украины, и оккупанты и их пособники решили сделать из меня фашиста, террориста и экстремиста. Мразь, которая это сделала, сфальсифицировала все что можно. Защищать меня никто не хотел. У меня все. Виновным себя не признаю”, – заявил Приходько в суде.

Перед этим прокурор Дмитрий Юношев огласил обвинительное заключение.

Приходько преследуют по трем статьям российского УК. Первая из них – часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 УК (подготовка теракта; до 7 лет), по ней ему вменяют два эпизода. Второе и третье обвинение – по части 1 статьи 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатки; от 3 до 6 лет) и по части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение и приобретение взрывчатки; до 5 лет).

Согласно документу, в период с марта 2014 года по июль 2019 года под воздействием идеологии НСДАП (немецкой национал-социалистической рабочей партии. – Ред.) и ОУН (Организации украинских националистов. – Ред.) Приходько стал националистом и решил устроить теракт для освобождения Крыма. Не позднее 18 сентября, утверждает обвинение, он выбрал своей целью администрацию города Саки. С 24 сентября до дня задержания, 9 октября, Приходько хранил у себя дома самодельные взрывные устройства, флэшки, коктейли Молотова, ручные гранаты, карты, говорится в обвинительном заключении. По версии обвинения, он готовился к теракту, но не смог его совершить, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

Кроме того, продолжил прокурор, руководствуясь той же мотивацией, активист предложил некоему неустановленному человеку совершить поджог генконсульства России во Львове “с целью дестабилизации обстановки в России и возврата Крыма в Украину”.

Еще одно обвинение, выдвинутое в отношении Приходько, – хранение и изготовление взрывчатки в 2014-2019 годах. По версии обвинения, он незаконно приобрел тротиловую шашку, ручные гранаты и сварочные электроды в качестве поражающих элементов. При этом украинец якобы использовал руководство по изготовлению взрывчатки. Его целью, заявил прокурор, была “практика в изготовлении взрывчатки для дальнейшего ее применения”.

На вопрос судьи, имели ли место факты незаконного ведения следствия в отношении украинца, его адвокат Михаил Платонов ответил, что этого не было: “Только всю ночь в наручниках держали”.

Затем прокурор предложил начать исследование доказательств с допроса свидетелей, после чего суд объявил перерыв в процессе до 10 утра 9 июня.

Как рассказал политзек адвокату и следователю, у него после задержания незаконно взяли образцы ДНК. Защита Приходько полагает, что это было сделано для нанесения образцов на взрывчатку, переданную на экспертизу, для фальсификации доказательств.

Приходько был задержан сотрудниками ФСБ у себя дома в селе Орехово Сакского района Крыма. На следующий день силовики провели у него дома обыск и задержали его жену в качестве свидетеля. Обоих доставили в Симферополь в крымское УФСБ, жену позже отпустили.

При обыске в гараже активиста сотрудники ФСБ изъяли тротиловую шашку типа 200, запал для ручной гранаты УЗГРМ-2 и поражающие элементы – сварочные электроды. Приходько утверждает, что эти предметы ему подкинули.

10 октября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил Приходько в СИЗО. На суде он заявил, что невиновен: “Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (силовики. – Ред.) хотели один осматривать. Я им говорю: “Второй открывать?” Они ответили, что у них нет постановления на второй гараж. Я им сказал, что могу открыть оба гаража, потому что мне скрывать нечего. Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда. Сейчас СМИ снимут и покажут: вот у себя под носом закопал, а тут сотрудники бдительные приехали и разоружили. Пусть отпечатки снимут со всего. Это моя мастерская, она открытая оставалась, туда кто угодно мог зайти”.

В официальном сообщении о задержании Приходько ФСБ назвала его “приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций”.

25 июня 2019 года подконтрольный России Сакский райсуд оштрафовал Приходько на 2000 рублей по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). “Это все из-за того, что у меня в машине украинский и крымскотатарский флаг. И дома под беседкой развевается украинский флаг”, – объяснял активист.

8 февраля 2019 года у Приходько уже проходил обыск. У него изъяли флаги партии “Свобода”, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и пластиковые автоматы, которые были отправлены на экспертизу. В тот же день его допросили о связях на материковой части Украины. Силовики объяснили тогда свои действия тем, что в Саках “были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика”.

В сентябре 2016 года Приходько арестовали на трое суток, после того как гаишники остановили его машину за езду с украинскими номерами – оккупационные власти Крыма обязали автовладельцев заменить номера на российские.

До аннексии Крыма, как писали “Ґрати”, Приходько возглавлял районное отделение партии “Свобода” и “трижды принимал участие в Евромайдане”. В 2012 году СБУ проводила у него обыск по делу об осквернении советского памятника.